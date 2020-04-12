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Александр Бразевич: «Мы можем и сейчас называть стадион в честь Анатолия Анатольевича – «Капский-Арена» – не дожидаясь официального решения. Нам запретить никто этого не сможет»
12.04.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с «Шахтером» (0:0) поздравил БАТЭ с 24-летием, а также высказался по поводу переименования «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского, сообщает
«Так сложилось, что сегодня мы играли на «Городском», где прошли лучшие минуты великой команды
Насчет переименования «Борисов-Арены»... Ночью прочитал
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Александр Бразевич: «Мы можем и сейчас называть стадион в честь Анатолия Анатольевича – «Капский-Арена» – не дожидаясь официального решения. Нам запретить никто этого не сможет»
Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с «Шахтером» (0:0) поздравил БАТЭ с 24-летием, а также высказался по поводу переименования «Борисов-Арены»...
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