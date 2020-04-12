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Александр Бразевич: «Мы можем и сейчас называть стадион в честь Анатолия Анатольевича – «Капский-Арена» – не дожидаясь официального решения. Нам запретить никто этого не сможет»

12.04.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с «Шахтером» (0:0) поздравил БАТЭ с 24-летием, а также высказался по поводу переименования «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского, сообщает pressball.by.

«Так сложилось, что сегодня мы играли на «Городском», где прошли лучшие минуты великой команды БАТЭ. Проезжал мимо «Капский-Арены» и подумал об этом. Не знаю, справились ли мы с такой ответственностью. Благодарен судьбе. Хочу поздравить борисовский клуб [с днем рождением]. Желаю им исправить ситуацию, развития и движения вперед. БАТЭ всегда выходил из сложных ситуаций.

Насчет переименования «Борисов-Арены»... Ночью прочитал мнение Валерия Исаева. Мы можем и сейчас называть стадион в честь Анатолия Анатольевича – «Капский-Арена» или «Борисов-Арена имени А. Капского» – не дожидаясь официального решения. Нам запретить никто этого не сможет. Лично я так буду называть – детям, знакомы, друзьям. История сделает свое дело. То, что сейчас на шильде написано другое название, не имеет никакого значения, – сказал Бразевич.

Исаев о переименовании «Борисов-Арены» в честь Капского: «Он очень любил Беларусь. Всегда поддерживал президента нашей страны»

 
 
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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с «Шахтером» (0:0) поздравил БАТЭ с 24-летием, а также высказался по поводу переименования «Борисов-Арены»...
 
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