Александр Бразевич: «Мы можем и сейчас называть стадион в честь Анатолия Анатольевича – «Капский-Арена» – не дожидаясь официального решения. Нам запретить никто этого не сможет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с «Шахтером» (0:0) поздравил БАТЭ с 24-летием, а также высказался по поводу переименования «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского, сообщает pressball.by .

«Так сложилось, что сегодня мы играли на «Городском», где прошли лучшие минуты великой команды . Проезжал мимо «Капский-Арены» и подумал об этом. Не знаю, справились ли мы с такой ответственностью. Благодарен судьбе. Хочу поздравить борисовский клуб [с днем рождением]. Желаю им исправить ситуацию, развития и движения вперед. БАТЭ всегда выходил из сложных ситуаций.

Насчет переименования «Борисов-Арены»... Ночью прочитал мнение Валерия Исаева . Мы можем и сейчас называть стадион в честь Анатолия Анатольевича – «Капский-Арена» или имени А. Капского» – не дожидаясь официального решения. Нам запретить никто этого не сможет. Лично я так буду называть – детям, знакомы, друзьям. История сделает свое дело. То, что сейчас на шильде написано другое название, не имеет никакого значения, – сказал Бразевич.