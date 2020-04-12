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Кульбаков обошел Шмолика по числу матчей, проведенных в высшей лиге. Он лидер по этому показателю среди судей в высшей лиге

12.04.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Судья международной категории из Гомеля Алексей Кульбаков сегодня работает свой 248-й матч в высшей лиге чемпионата Беларуси в качестве главного арбитра. Он обслуживает встречу в Бресте между «Динамо» и «Ислочью», сообщает pressball.by.

Примечательно, что после этой игры Кульбаков становится абсолютным рекордсменом среди коллег в Беларуси. Прежде таковым являлся Сергей Шмолик, в активе которого было 247 поединков. На минувшей неделе Кульбаков с ним сравнялся, а теперь и вовсе стал единоличным лидером.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Судья международной категории из Гомеля Алексей Кульбаков сегодня работает свой 248-й матч в высшей лиге чемпионата Беларуси в качестве главного арбитра.
 
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