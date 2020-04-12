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Владимир Денисов: «С хоккеем я не завязывал и не собираюсь»

12.04.2020 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Владимир Денисов заявил, что не заканчивал карьеру.

«Завершил ли я карьеру? Нет. Если бы завершил, то официально объявил бы. Плечо не беспокоит, с хоккеем я не завязывал и не собираюсь. Зачем, если есть силы, мотивация и желание», – сказал Денисов в прямом эфире в инстаграме.

Последний раз Владимир играл в феврале 2019-го за финскую «СайПу». После этого хоккеист долго восстанавливался после травмы плеча. Сезон-2019/20 защитник пропустил полностью.

 
 
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Белорусский защитник Владимир Денисов заявил, что не заканчивал карьеру.
 
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