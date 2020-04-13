Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

У нас есть два новых инстаграма для любителей видеоигр.

FIFA на Sports.ru – подписывайтесь и смотрите видео классных голов и сэйвов каждый день. А еще там будут карточки FUT, советы по выполнению ИПК и посты о том, как в FIFA играют сами футболисты.

Игры на Sports.ru – подписывайтесь и смотрите хайлайты из видеоигр, получайте инфу о новых релизах, вспоминайте с нами прекрасные 90-е с Марио, Крэшем и Соником. И, конечно, смейтесь над мемами – их будет много!