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«Реал» хочет подписать Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем
13.04.2020 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Реал» планирует приобрести молодых нападающих
По информации Marca, мадридский клуб намерен подписать 19-летнего форварда «Боруссии» уже в это межсезонье.
Француза «Реал» постарается переманить летом 2021-го, так как в клубе понимают, что в этом году «ПСЖ» его не отпустит.
Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до конца сезона-2021/22, соответственно, «Реал» рассчитывает, что «ПСЖ» отпустит его за год до истечения срока договора.
В контракте норвежца с «Боруссией» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро, однако он распространяется всего на несколько команд, включая «Реал».
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«Реал» планирует приобрести молодых нападающих Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе в ближайшие годы.
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