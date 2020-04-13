«Реал» хочет подписать Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем

Источник материала: Tribuna.com

«Реал» планирует приобрести молодых нападающих Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе в ближайшие годы.

По информации Marca, мадридский клуб намерен подписать 19-летнего форварда «Боруссии» уже в это межсезонье.

Француза «Реал» постарается переманить летом 2021-го, так как в клубе понимают, что в этом году «ПСЖ» его не отпустит.

Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до конца сезона-2021/22, соответственно, «Реал» рассчитывает, что «ПСЖ» отпустит его за год до истечения срока договора.

«Мадрид» хочет усилить состав центрфорвардом, так как приобретенный прошлым летом Лука Йович не оправдал ожиданий, и Холанд является приоритетной целью на эту позицию.

В контракте норвежца с «Боруссией» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро, однако он распространяется всего на несколько команд, включая «Реал».