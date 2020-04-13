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Вадим Девятовский: «Остапчук пока на паузе. Ей нужно вернуть большую сумму призовых IAAF, иначе вернуться в сектор нельзя»

13.04.2020 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский в интервью «Прессболу» рассказал о нынешнем статусе Надежды Остапчук.

- Определилась ли со своим будущим Надежда Остапчук? Будет ли она возвращаться в спорт через возврат призовых IAAF или, может, уже завершила карьеру?

– В последний раз, общавшись с Надей по этому поводу, сошлись на том, что возврат денег — неизбежное условие восстановления в правах. На этом и остановились. Не буду озвучивать конкретные цифры, но сумма очень большая, и пока Надежда на паузе. Ей самой вернуть такую сумму малореально. Но и мы в федерации не видим возможности выделить такие деньги. К тому же по правилам спортсменка сама должна вернуть свои призовые. Это будет очень не просто. Но я считаю, что этот шаг ей нужно сделать. Без него ни о каком допуске в сектор речи быть не может, – сказал Девятовский.

Напомним, из-за допинговых нарушений была лишена наград ЧМ-2005, ОИ-2008 и ОИ-2012.

 
 
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский в интервью «Прессболу» рассказал о нынешнем статусе Надежды Остапчук.
 
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