Габриэл Рамос: «В Бразилии идут разговоры о приобретении прав на показ чемпионата Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Бразильский полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос в интервью «Прессболу» рассказал, что на его родине задумались о покупке прав на трансляцию чемпионата Беларуси.

- В Беларуси продолжают играть в футбол. У тебя здесь уже два гола. Правда, что из-за этого ты стал в Бразилии знаменитым?

– Не сказал бы, что совсем уж известным, как наши звезды. Но обо мне и вправду начали много говорить. Наверное, это хорошо и для самого чемпионата Беларуси. Такое ощущение, что в его сторону сейчас повернуты все объективы и камеры. В Бразилии привыкли, что в чемпионате штатов и страны матчи проходят по четвергам, а также в выходные. А сейчас игр нет вообще. И у меня на родине вовсю идут разговоры о том, чтобы приобрести права на показ чемпионата Беларуси. А почему бы и нет? Ведь здесь выступаем не только мы с Фелипе, и это стало бы отличной возможностью понаблюдать за игрой соотечественников, – сказал Рамос.

Отметим, что чемпионат Беларуси сейчас официально транслируют в 12 странах за рубежом: Литва, Болгария, Россия, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.