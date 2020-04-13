Михаил Мартинович: «Против клубов уровня БАТЭ и Бреста, которые играют сами, играть интереснее и легче»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович прокомментировал результат матча против «Руха» (0:0), сообщает «Прессбол» .

– Чтобы выигрывать такие матчи, надо забивать голы. Считаю, потеряли три очка, учитывая преимущество, которое создали. Имею в виду численное, после удаления у соперника. Увы, не сумели им воспользоваться. Хотя голевых моментов создали достаточно.

- Создается впечатление, что с играющими командами вам удобнее. Это так?

– Абсолютно. Я и ребятам говорил. Против клубов уровня БАТЭ и Бреста, которые играют сами, интереснее и легче, даже несмотря на то, что там уровень мастерства высокий. «Рух» же действовал достаточно просто: длинная передача — игра с подбора. Сложно. Но выигрывать все равно должны были.

- То внимание, которое приковано к команде, создает лишнее давление?

– Давления, наверное, никакого не ощущаю. Равно как и какого-то вдохновения. Это нормальная ситуация, когда какая-то команда на старте показывает неплохой футбол. Естественно, что на ее обращают внимание, – сказал Мартинович.