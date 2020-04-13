Женский чемпионат Беларуси приостановлен до 9 мая, мужской чемпионат продолжается согласно расписанию

Источник материала: Tribuna.com

БФГ приостановила женский чемпионат Беларуси до 9 мая, а также перенесла «Финалы четырех» Кубка Беларуси на неопределенный срок. Мужское первенство страны продолжается в соответствии с календарем.

Даты проведения перенесенных матчей будут согласованы позже. Новые сроки проведения «Финала четырех» будут сообщены дополнительно.

Также завершен чемпионат Беларуси среди мужских команд в группах «Б» и «В» и среди женских команд в группе «Б». Итоговые места в данных группах будут распределены по текущим результатам в турнирных таблицах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения порекомендовала Беларуси отменить все массовые и спортивные мероприятия.