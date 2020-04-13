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Анатолий Байдачный: «Хаос, творящийся в руководстве минского «Динамо», постепенно превращает великую команду в заурядного середняка»
14.04.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный в интервью
- Из шести матчей нынешнего сезона «бело-голубые» проиграли пять.
– Для меня все, что творится сейчас с «Динамо», личная драма. Ничего плохого не скажу в адрес двух Сергеев — Гуренко и Омельянчука. Наоборот, хочу их поддержать. Оба играли у меня в сборной, Омельянчук еще и в «Тереке» со мной работал. Отношусь к обоим с большой симпатией. Мне их откровенно жаль. Стараются, бьются, а все без толку. Хаос, творящийся в руководстве клубом не первый год, постепенно превращает великую команду, которой гордилась страна, в заурядного середняка. И это прискорбно, – сказал Байдачный.
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Анатолий Байдачный: «Хаос, творящийся в руководстве минского «Динамо», постепенно превращает великую команду в заурядного середняка»
Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный в интервью «Прессболу» прокомментировал ситуацию в минском «Динамо».
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