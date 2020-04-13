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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Рамос – лучший игрок 4-го тура чемпионата Беларуси
14.04.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос признан лучшим игроком 4-го тура чемпионата Беларуси.
В матче против «Энергетика-БГУ» Рамос забил мяч, а также сделал голевую передачу.
Всего в нынешнем сезоне у Рамоса 2 гола в 3 играх высшей лиги.
Видео:
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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос признан лучшим игроком 4-го тура чемпионата Беларуси.
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