Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Рамос – лучший игрок 4-го тура чемпионата Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос признан лучшим игроком 4-го тура чемпионата Беларуси.

В матче против «Энергетика-БГУ» Рамос забил мяч, а также сделал голевую передачу.

Всего в нынешнем сезоне у Рамоса 2 гола в 3 играх высшей лиги.

Видео: АБФФ