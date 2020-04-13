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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Рамос – лучший игрок 4-го тура чемпионата Беларуси

14.04.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос признан лучшим игроком 4-го тура чемпионата Беларуси.

В матче против «Энергетика-БГУ» Рамос забил мяч, а также сделал голевую передачу.

Всего в нынешнем сезоне у Рамоса 2 гола в 3 играх высшей лиги.

Видео: АБФФ

 
 
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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос признан лучшим игроком 4-го тура чемпионата Беларуси.
 
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