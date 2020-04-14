АБФФ пока не готова дать комментарий по матчу дублей «Немана» и «Белшины»

Источник материала: Tribuna.com

В четверг, 9 апреля, прошел матч первенства дублирующих составов «Немана» и «Белшины». На него обратил внимание специализирующийся на беттинге портал betON. Там заметили, что в день игры котировки у крупнейших мировых букмекеров (из-за проблем с футболом в мире там теперь есть и наши дублеры) были необычно подвижными и сильно изменились в пользу «Немана»

Tribuna.com обратилась за комментарием к исполняющему обязанности офицера честности АБФФ Андрею Чепе. Специалист отметил, что пока не может дать комментарий по этому матчу.

Странный матч дублей «Немана» и «Белшины»: 7 голов после 60-й минуты, защитник помешал своему же

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