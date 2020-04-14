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Петр Качуро: «Гуренко никогда не возьмет ответственность на себя. То поле плохое, то судьи не те, то футболисты подвели»
14.04.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о главном тренере минского
– Проблема минского «Динамо» только в Гуренко?
– Чуть ранее, когда брестское «Динамо» не впечатляло,
Сергей Витальевич же такого не скажет никогда. Не проанализирует, что делает и как. Не сделает выводы. То поле плохое, то судьи не те, то футболисты подвели.
Поэтому для меня остается загадкой, почему ничего в этом отношении не меняется. Это глобальный вопрос. Мне многие говорят, что не стоит так резко высказываться. Но как по-другому?!
Если это происходит и все специалисты видят и все понимают,
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Петр Качуро: «Гуренко никогда не возьмет ответственность на себя. То поле плохое, то судьи не те, то футболисты подвели»
Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Сергее Гуренко.
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