ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Петр Качуро: «Гуренко никогда не возьмет ответственность на себя. То поле плохое, то судьи не те, то футболисты подвели»

14.04.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Сергее Гуренко.

– Проблема минского «Динамо» только в Гуренко?

– Чуть ранее, когда брестское «Динамо» не впечатляло, Сергей Ковальчук честно говорил в интервью, мол, да, это моя ошибка. То есть брал ответственность на себя.

Сергей Витальевич же такого не скажет никогда. Не проанализирует, что делает и как. Не сделает выводы. То поле плохое, то судьи не те, то футболисты подвели.

Поэтому для меня остается загадкой, почему ничего в этом отношении не меняется. Это глобальный вопрос. Мне многие говорят, что не стоит так резко высказываться. Но как по-другому?!

Если это происходит и все специалисты видят и все понимают, АБФФ видит, то... В шести матчах – пять поражений. Все уже поняли, как надо противодействовать этой команде, – сказал Качуро.

Гуренко наконец-то победит? На викторию над «Неманом» дают 1.73!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Сергее Гуренко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Слуцк» и брестское «Динамо» лидируют по xG, лучший xG у своих ворот – у «Шахтера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика