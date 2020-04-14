Петр Качуро: «Гуренко никогда не возьмет ответственность на себя. То поле плохое, то судьи не те, то футболисты подвели»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о главном тренере минского Сергее Гуренко.

– Проблема минского «Динамо» только в Гуренко?

– Чуть ранее, когда брестское «Динамо» не впечатляло, честно говорил в интервью, мол, да, это моя ошибка. То есть брал ответственность на себя.

Сергей Витальевич же такого не скажет никогда. Не проанализирует, что делает и как. Не сделает выводы. То поле плохое, то судьи не те, то футболисты подвели.

Поэтому для меня остается загадкой, почему ничего в этом отношении не меняется. Это глобальный вопрос. Мне многие говорят, что не стоит так резко высказываться. Но как по-другому?!

Если это происходит и все специалисты видят и все понимают, видит, то... В шести матчах – пять поражений. Все уже поняли, как надо противодействовать этой команде, – сказал Качуро.

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