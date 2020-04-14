|
Олег Дулуб: «Думаю, в этом сезоне у БАТЭ не будет большого количества матчей в еврокубках»
15.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб дал прогноз на выступление
«Мне кажется, что БАТЭ наберет ход. В команде хороший набор исполнителей. Раньше в начале сезона говорили: «Вот, травка подрастет». Но травка подрастает, потому что игроки через матчи набирают форму.
Не так важно, хорошая или плохая предсезонная подготовка. Футболисты с помощью игр просто накатывают.
Если рассматривать БАТЭ, то клуб раньше хорошо набирал форму с помощью еврокубковых игр. Но, наверное, в этом году так не получится, потому что, думаю, в этом сезоне у них не будет большого количества матчей.
«Путь чемпионов» в Лиге чемпионов – это одно, а квалификация в
Напомним, по итогам сезона-2019 БАТЭ занял второе место и в сезоне-2020/21 начнет еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Кто победит – БАТЭ или «Торпедо-БелАЗ»? Можно заряжать, ведь здесь первая ставка без риска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Олег Дулуб дал прогноз на выступление БАТЭ в сезоне-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)