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Олег Дулуб: «Думаю, в этом сезоне у БАТЭ не будет большого количества матчей в еврокубках»

15.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб дал прогноз на выступление БАТЭ в сезоне-2020.

«Мне кажется, что БАТЭ наберет ход. В команде хороший набор исполнителей. Раньше в начале сезона говорили: «Вот, травка подрастет». Но травка подрастает, потому что игроки через матчи набирают форму.

Не так важно, хорошая или плохая предсезонная подготовка. Футболисты с помощью игр просто накатывают.

Если рассматривать БАТЭ, то клуб раньше хорошо набирал форму с помощью еврокубковых игр. Но, наверное, в этом году так не получится, потому что, думаю, в этом сезоне у них не будет большого количества матчей.

«Путь чемпионов» в Лиге чемпионов – это одно, а квалификация в Лиге Европы – совсем другой уровень сопротивления. Знаю это по опыту работы в минском «Динамо», – сказал Дулуб.

Напомним, по итогам сезона-2019 БАТЭ занял второе место и в сезоне-2020/21 начнет еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

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Белорусский специалист Олег Дулуб дал прогноз на выступление БАТЭ в сезоне-2020.
 
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