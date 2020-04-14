Олег Дулуб: «Думаю, в этом сезоне у БАТЭ не будет большого количества матчей в еврокубках»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб дал прогноз на выступление в сезоне-2020.

«Мне кажется, что БАТЭ наберет ход. В команде хороший набор исполнителей. Раньше в начале сезона говорили: «Вот, травка подрастет». Но травка подрастает, потому что игроки через матчи набирают форму.

Не так важно, хорошая или плохая предсезонная подготовка. Футболисты с помощью игр просто накатывают.

Если рассматривать БАТЭ, то клуб раньше хорошо набирал форму с помощью еврокубковых игр. Но, наверное, в этом году так не получится, потому что, думаю, в этом сезоне у них не будет большого количества матчей.

«Путь чемпионов» в Лиге чемпионов – это одно, а квалификация в – совсем другой уровень сопротивления. Знаю это по опыту работы в минском , – сказал Дулуб.

Напомним, по итогам сезона-2019 БАТЭ занял второе место и в сезоне-2020/21 начнет еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

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