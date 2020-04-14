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Вукманич и Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче. Кантария собирает на себе больше всего нарушений
14.04.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После первых четырех туров чемпионата Беларуси полузащитник «Шахтера» Тин Вукманич и хавбек «Городеи» Юрий Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче по данным
Защитник «Немана» Гиорги Кантария, в свою очередь, оказался футболистом, на котором чаще всего фолили в высшей лиге.
Игроки, которые фолили больше всего раз в среднем за матч:
Игроки, на которых фолили больше всего раз в среднем за матч:
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Вукманич и Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче. Кантария собирает на себе больше всего нарушений
После первых четырех туров чемпионата Беларуси полузащитник «Шахтера» Тин Вукманич и хавбек «Городеи» Юрий Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче...
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