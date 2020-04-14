Вукманич и Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче. Кантария собирает на себе больше всего нарушений

Источник материала: Tribuna.com

После первых четырех туров чемпионата Беларуси полузащитник «Шахтера» Тин Вукманич и хавбек «Городеи» Юрий Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче по данным InStat .

Защитник «Немана» Гиорги Кантария, в свою очередь, оказался футболистом, на котором чаще всего фолили в высшей лиге.

Игроки, которые фолили больше всего раз в среднем за матч:

Игрок Команда Фолов Тин Вукманич 4 Юрий Воловик Городея 4 Михаил Башилов 3,7 Сослан Такулов Слуцк 3,7 Владимир Коваль Неман 3,5 Павел Нехайчик БАТЭ 3 Элис Бакай 3

Игроки, на которых фолили больше всего раз в среднем за матч:

Игрок Команда Полученных

фолов Гиорги Кантария Неман 5 Андрей Чухлей Славия 4,3 Вандерсон Мараньяо Витебск 4,3 Александр Джигеро Смолевичи 4 Габриэл Рамос Торпедо-БелАЗ 3,7 Сергей Усеня Городея 3,7 Станислав Драгун БАТЭ 3,5 Юрий Козлов Слуцк 3,5 Максим Каленчук Витебск 3,3

Ребенком бегал по снегу, в США ночевал в машине (не было денег), не любит оружие. 35 фактов о Максе Мирном, которые вы можете не знать

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения