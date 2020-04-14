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Вукманич и Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче. Кантария собирает на себе больше всего нарушений

14.04.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

После первых четырех туров чемпионата Беларуси полузащитник «Шахтера» Тин Вукманич и хавбек «Городеи» Юрий Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче по данным InStat.

Защитник «Немана» Гиорги Кантария, в свою очередь, оказался футболистом, на котором чаще всего фолили в высшей лиге.

 

Игроки, которые фолили больше всего раз в среднем за матч:

 Игрок   Команда  Фолов
 Тин Вукманич  Шахтер  4
 Юрий Воловик  Городея  4
 Михаил Башилов  Белшина  3,7
 Сослан Такулов  Слуцк  3,7
 Владимир Коваль  Неман  3,5
 Павел Нехайчик  БАТЭ  3
 Элис Бакай  Динамо Брест  3

 

Игроки, на которых фолили больше всего раз в среднем за матч:

 Игрок  Команда  Полученных
фолов
 Гиорги Кантария  Неман  5
 Андрей Чухлей  Славия  4,3
 Вандерсон Мараньяо  Витебск  4,3
 Александр Джигеро  Смолевичи  4
 Габриэл Рамос  Торпедо-БелАЗ  3,7
 Сергей Усеня  Городея  3,7
 Станислав Драгун  БАТЭ  3,5
 Юрий Козлов  Слуцк  3,5
 Максим Каленчук  Витебск  3,3

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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После первых четырех туров чемпионата Беларуси полузащитник «Шахтера» Тин Вукманич и хавбек «Городеи» Юрий Воловик лидируют по среднему количеству фолов в матче...
 
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