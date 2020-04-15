Гомелько, Милевский и Рамос вошли в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

опубликовала символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси.

В команду вошли по три игрока брестского «Динамо» и , два футболиста «Торпедо-БелАЗ» и по одному представителю , «Слуцка» и «Смолевичей».

Вратарь: Гомелько ( ).

Защитники: Настич (БАТЭ), Коанда («Слуцк»), Кики ( Брест), Жук («Славия»).

Полузащитники: Нехайчик (БАТЭ), Хачатурян («Торпедо»), Драгун (БАТЭ), Савицкий («Динамо» ).

Нападающие: Милевский («Динамо» Брест), Рамос ( ).

Пятый тур чемпионата пройдет с 16 по 18 апреля.

Высшая лига Беларуси: новости, календарь

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения