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Гомелько, Милевский и Рамос вошли в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси
15.04.2020 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В команду вошли по три игрока брестского «Динамо» и
Вратарь: Гомелько (
Защитники: Настич (БАТЭ), Коанда («Слуцк»), Кики (
Полузащитники: Нехайчик (БАТЭ), Хачатурян («Торпедо»), Драгун (БАТЭ), Савицкий («Динамо»
Нападающие: Милевский («Динамо» Брест), Рамос (
Пятый тур чемпионата пройдет с 16 по 18 апреля.
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АБФФ опубликовала символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси.
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