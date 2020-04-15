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Гомелько, Милевский и Рамос вошли в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси

15.04.2020 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АБФФ опубликовала символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси.

В команду вошли по три игрока брестского «Динамо» и БАТЭ, два футболиста «Торпедо-БелАЗ» и по одному представителю «Славии», «Слуцка» и «Смолевичей».

Вратарь: Гомелько («Смолевичи»).

Защитники: Настич (БАТЭ), Коанда («Слуцк»), Кики («Динамо» Брест), Жук («Славия»).

Полузащитники: Нехайчик (БАТЭ), Хачатурян («Торпедо»), Драгун (БАТЭ), Савицкий («Динамо» Брест).

Нападающие: Милевский («Динамо» Брест), Рамос («Торпедо»).

Пятый тур чемпионата пройдет с 16 по 18 апреля.

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Теги: Брест
 
 
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АБФФ опубликовала символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси.
 
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