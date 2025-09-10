ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инфляция обгоняет доходы, а доллары плесневеют... Вот как сохранить и приумножить накопления с любым заработком

10.09.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


В условиях постоянного роста цен и нестабильности валютного рынка многие белорусы сталкиваются с серьезной проблемой: как сохранить реальные сбережения и не дать деньгам «раствориться» в инфляции? Классические способы — периодически менять валюту или откладывать на банковские депозиты — все чаще оказываются неэффективными.

Однако есть другой, более разумный путь — инвестирование, которое дает возможность не просто сохранить, но и приумножить капитал с учетом целей и возможностей каждого. Эта статья поможет разобраться, почему инвестировать важно уже сейчас, как это делать грамотно и какие инструменты подходят разным категориям инвесторов. А также расскажет, как с минимальными рисками и малыми суммами можно начать свой путь с помощью платформы FinUp.

Генеральный партнер Клуба Про бизнес — Финтех Инвест:

🔘 Finstore.by — лицензированная платформа для токенизированных активов;
🔘 Finup.by — профессиональный брокер и депозитарий;
🔘 Trusto.by — революционный финансовый маркетплейс.

Мы гордимся сотрудничеством с Финтех Инвест — ведущей инвестиционной группой компаний в Беларуси, которая открывает новые возможности для каждого, кто хочет грамотно управлять капиталом.

Почему традиционные способы сбережений не работают

Деньги «под подушкой» — практика с рисками, которые многие недооценивают. Физические купюры изнашиваются, а обмен валюты в Беларуси стал сложнее из-за ограничений и волатильности курсов. Более того, даже «твёрдая» валюта со временем теряет покупательную способность из-за инфляции — рост цен на продукты, услуги и недвижимость быстро «съедает» накопления.

Проценты по банковским депозитам часто не компенсируют этот рост цен, и реальные доходы от лежащих денег либо нулевые, либо отрицательные. В итоге сбережения не работают на вас — они просто теряют в стоимости.


Основные принципы безопасного инвестирования

  • Понимание риска и доходности. Все инвестиции связаны с риском: чем выше потенциальная доходность, тем выше вероятность колебаний стоимости. Задача инвестора — найти комфортный баланс.
  • Диверсификация. Равномерное распределение инвестиций по разным активам снижает риски потерь.
  • Долгосрочный подход. Чем дольше держать инвестиции, тем меньше влияние краткосрочных рыночных колебаний.
  • Постоянное обучение и сопровождение. Хороший инвестор знает свой портфель и регулярно корректирует стратегию.

Как начать инвестировать:

  • Определить свой финансовый профиль — уровень доходов, цели, приемлемый уровень риска;
  • Выделять регулярную сумму (хотя бы 5−10% от дохода) на инвестиции;
  • Выбрать и использовать надежную платформу для покупки облигаций и акций с профессиональной поддержкой. Например, у FinUp есть полный набор лицензий: дилерская, брокерская, депозитарная и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Это значит, что через Finup вы можете покупать, продавать ценные бумаги, а также хранить их на выгодных условиях;
  • Следить за рынком и корректировать стратегию вместе с консультантами.
  • Постоянно повышать финансовую грамотность и расширять портфель по мере роста дохода.

Сценарии инвестирования при разных доходах

Сценарий 1. Обеспеченный инвестор с накоплениями


Профиль: Ирина — руководитель компании, доход около 4000 $ в месяц. Имеет накопления около 50 000 $.

Цель: Создать пассивный доход и накопить дополнительный капитал для комфортной пенсии, а также обеспечить финансовую подушку безопасности.

Сумма инвестиций: Ирина ежемесячно откладывает и инвестирует 10% дохода — примерно 400 $. В год это около 4800 $, плюс использует часть текущих накоплений для расширения портфеля.

Инвестиционная стратегия:

  • Основная часть — 60% — вкладывается в надежные облигации с доходностью 8−10% годовых, что немного превышает уровень инфляции доллара США и обеспечивает стабильный доход.
  • Остальные 40% — в акции крупных компаний с перспективой роста и дивидендами, с ожидаемой средней доходностью 12−15% годовых, но с умеренными колебаниями.

Ожидаемый результат: По итогу 5 лет регулярных инвестиций и работы текущих активов капитал может увеличиться примерно на 50−70%, учитывая сложный процент и прирост стоимости акций и облигаций. Это позволит Ирине к пенсии сформировать значительный финансовый резерв, покрывающий часть расходов без необходимости полностью полагаться на государственные выплаты.

Практические действия:

  • Регулярно использовать приложение FinUp для мониторинга портфеля.
  • Периодически консультироваться с экспертами по подбору и ребалансировке активов.
  • Открыть счёт и настроить автоматические переводы с зарплатной карты для дисциплинированного инвестирования.

Сценарий 2. Средний класс с умеренными доходами


Профиль: Алексей — специалист с ежемесячным доходом около 1200 $.

Цель: Создать накопления на крупные покупки (например, первичный взнос на покупку квартиры или ремонт) за 5−7 лет.

Сумма инвестиций: Алексей откладывает 10% дохода — около 120 $ в месяц, что даёт примерно 1440 $ в год.

Инвестиционная стратегия:

  • Около 70% вкладывается в государственные и корпоративные облигации с доходностью 7−9% годовых — надежный и предсказуемый источник дохода.
  • Оставшиеся 30% — в акции и фонды с умеренным риском, обещающие доходность 10−12% годовых.

Ожидаемый результат: За 5 лет при сохранении регулярных инвестиций и средней доходности, капиталы Алексея могут вырасти примерно на 40−50%. К этому добавится дисциплина формирования финансовой подушки и опыт работы с рынком.

Практические действия:

  • Начать с минимальной суммы 100 долларов через FinUp, чтобы изучить процесс.
  • Установить автоплатежи для регулярного пополнения инвестиционного портфеля.
  • Изучать образовательные материалы по финансам и инвестированию.

Сценарий 3. Скромный доход и первые шаги


Профиль: Марина работает в сфере услуг, получает до 600 $ в месяц.

Цель: Накопить на обучение для ребёнка в вузе или создать небольшой финансовый резерв.

Сумма инвестиций: Марина готова откладывать 5−10% — 30−60 $ в месяц. В год это примерно 360−720 $.

Инвестиционная стратегия:

  • Основной упор на максимально безопасные инструменты — облигации с доходностью 6−8% годовых, чтобы не подвергать большим рискам накопления.
  • По мере накопления и роста финансовой грамотности можно добавить некрупные доли в фонды и акции с умеренным риском.

Ожидаемый результат: За 5 лет регулярных инвестиций и при доходности на 7% в среднем, капитал может удвоиться. Это даст возможность покрыть часть нужд (например, учебу ребенка) без займов и долгов.

Практические действия:

  • Использовать удобное мобильное приложение FinUp.
  • Проходить бесплатные консультации и обучающие вебинары.
  • Ставить себе краткосрочные цели, чтобы видеть прогресс и сохранять мотивацию.

Почему стоит выбрать FinUp для начала и развития инвестиций


FinUp — профессиональная белорусская платформа с полным набором лицензий и высокой степенью безопасности. Это:

  • Удобное мобильное приложение для покупки и продажи акций и облигаций.
  • Минимальный порог входа — 100 долларов, что помогает начать даже новичкам.
  • Лицензии дилера, брокера и депозитария гарантируют законность и прозрачность.
  • Профессиональная консультационная поддержка помогает выбрать оптимальные финансовые решения.
  • Партнёрство с Финтех Инвест — лидером белорусского финтех-рынка — открывает доступ к инновационным продуктам, таким как токенизированные активы и цифровые облигации.

Не оставляйте свои деньги лежать без дела — инфляция действует ежедневно. Инвестиции с правильным подходом и опытным партнером в лице FinUp позволяют не только защитить накопления, но и сформировать финансовую свободу. Начинать лучше сегодня, даже со скромной суммы — первый шаг приносит больше, чем кажется.

Хотите узнать больше? Специалисты FinUp готовы помочь с первыми шагами: тел.: 
+375 33 650 29 30; +375 17 388 29 30; e-mail: info@finup.by.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В условиях постоянного роста цен и нестабильности валютного рынка многие белорусы сталкиваются с серьезной проблемой: как сохранить реальные сбережения и не дать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как подключать сторонних подрядчиков и не нарушать закон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика