Инфляция обгоняет доходы, а доллары плесневеют... Вот как сохранить и приумножить накопления с любым заработком

В условиях постоянного роста цен и нестабильности валютного рынка многие белорусы сталкиваются с серьезной проблемой: как сохранить реальные сбережения и не дать деньгам «раствориться» в инфляции? Классические способы — периодически менять валюту или откладывать на банковские депозиты — все чаще оказываются неэффективными.
Однако есть другой, более разумный путь — инвестирование, которое дает возможность не просто сохранить, но и приумножить капитал с учетом целей и возможностей каждого. Эта статья поможет разобраться, почему инвестировать важно уже сейчас, как это делать грамотно и какие инструменты подходят разным категориям инвесторов. А также расскажет, как с минимальными рисками и малыми суммами можно начать свой путь с помощью платформы
Почему традиционные способы сбережений не работают
Деньги «под подушкой» — практика с рисками, которые многие недооценивают. Физические купюры изнашиваются, а обмен валюты в Беларуси стал сложнее из-за ограничений и волатильности курсов. Более того, даже «твёрдая» валюта со временем теряет покупательную способность из-за инфляции — рост цен на продукты, услуги и недвижимость быстро «съедает» накопления.
Проценты по банковским депозитам часто не компенсируют этот рост цен, и реальные доходы от лежащих денег либо нулевые, либо отрицательные. В итоге сбережения не работают на вас — они просто теряют в стоимости.
Основные принципы безопасного инвестирования
Как начать инвестировать:
Сценарии инвестирования при разных доходах
Сценарий 1. Обеспеченный инвестор с накоплениями
Профиль: Ирина — руководитель компании, доход около 4000 $ в месяц. Имеет накопления около 50 000 $.
Цель: Создать пассивный доход и накопить дополнительный капитал для комфортной пенсии, а также обеспечить финансовую подушку безопасности.
Сумма инвестиций: Ирина ежемесячно откладывает и инвестирует 10% дохода — примерно 400 $. В год это около 4800 $, плюс использует часть текущих накоплений для расширения портфеля.
Инвестиционная стратегия:
Ожидаемый результат: По итогу 5 лет регулярных инвестиций и работы текущих активов капитал может увеличиться примерно на 50−70%, учитывая сложный процент и прирост стоимости акций и облигаций. Это позволит Ирине к пенсии сформировать значительный финансовый резерв, покрывающий часть расходов без необходимости полностью полагаться на государственные выплаты.
Практические действия:
Сценарий 2. Средний класс с умеренными доходами
Профиль: Алексей — специалист с ежемесячным доходом около 1200 $.
Цель: Создать накопления на крупные покупки (например, первичный взнос на покупку квартиры или ремонт) за 5−7 лет.
Сумма инвестиций: Алексей откладывает 10% дохода — около 120 $ в месяц, что даёт примерно 1440 $ в год.
Инвестиционная стратегия:
Ожидаемый результат: За 5 лет при сохранении регулярных инвестиций и средней доходности, капиталы Алексея могут вырасти примерно на 40−50%. К этому добавится дисциплина формирования финансовой подушки и опыт работы с рынком.
Практические действия:
Сценарий 3. Скромный доход и первые шаги
Профиль: Марина работает в сфере услуг, получает до 600 $ в месяц.
Цель: Накопить на обучение для ребёнка в вузе или создать небольшой финансовый резерв.
Сумма инвестиций: Марина готова откладывать 5−10% — 30−60 $ в месяц. В год это примерно 360−720 $.
Инвестиционная стратегия:
Ожидаемый результат: За 5 лет регулярных инвестиций и при доходности на 7% в среднем, капитал может удвоиться. Это даст возможность покрыть часть нужд (например, учебу ребенка) без займов и долгов.
Практические действия:
Почему стоит выбрать FinUp для начала и развития инвестиций
