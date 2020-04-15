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Марцел Личка: «Брестское «Динамо» не дойдет до группы ЛЧ. Если пробьется в ЛЕ, то, я думаю, это будет фантастика»
15.04.2020 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер брестского «Динамо»
- Какие перспективы у брестского «Динамо» в ЛЧ?
– Я думаю, что брестское «Динамо» не дойдет до группы ЛЧ. Я думаю, что это очень далеко, потому что sorry, ребята, но и более качественные команды, чем «Динамо»
Я желаю «Динамо» пройти два круга в квалификации. В третьем круге уже может быть очень сложно, потому что можно встретить хорошую команду. В первом круге можно встретить уже
Но если «Динамо» прошло бы два раунда квалификации, а потом билось бы за Лигу Европы, то это было бы супер. Если «Динамо» пробьется в Лигу Европы, то, я думаю, это будет фантастика, – сказал Личка специально для
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Марцел Личка: «Брестское «Динамо» не дойдет до группы ЛЧ. Если пробьется в ЛЕ, то, я думаю, это будет фантастика»
Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка оценил перспективы клуба в Лиге чемпионов.
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