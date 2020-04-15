Петр Качуро: «В принципе, и до матча с «Минском» у БАТЭ настроено было все в стиле «Барселоны», но без ворот»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением об игре БАТЭ.

– Борисовчане, пожалуй, провели свой лучший матч (против «Минска» – Tribuna.com).

– Вот это тот футбол, в который и должен играть . Ведь давайте подумаем, в чем была разница между первыми матчами чемпионата, кубковыми сражениями и воскресным. Да, согласен: все равно вице-чемпионы из обороны выходят неспешно, через короткий и средний пас, действуют первым номером. Но в этом матче наконец-то мы увидели игру группы атаки в заключительной трети поля.

При первом взятии ворот правильно вскрыли фланг, а потом последовала качественная передача на дальнюю штангу от Настича. Стасу Драгуну оставалось попасть в пустые ворота. Футболисты были более сконцентрированы на завершении, чувствовалась нацеленность на неприятельские владения.

В принципе, и до этого настроено было все в стиле «Барселоны», но без ворот. Если продолжат в том же духе, то дружина Кирилла Альшевкого постепенно будет набирать обороты, – сказал Качуро.

Ребенком бегал по снегу, в США ночевал в машине (не было денег), не любит оружие. 35 фактов о Максе Мирном, которые вы можете не знать

Кто победит – БАТЭ или «Торпедо-БелАЗ»? Можно заряжать, ведь здесь первая ставка без риска