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Петр Качуро: «В принципе, и до матча с «Минском» у БАТЭ настроено было все в стиле «Барселоны», но без ворот»
15.04.2020 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
– Борисовчане, пожалуй, провели свой лучший матч (против «Минска» – Tribuna.com).
– Вот это тот футбол, в который и должен играть
При первом взятии ворот правильно вскрыли фланг, а потом последовала качественная передача на дальнюю штангу от Настича. Стасу Драгуну оставалось попасть в пустые ворота. Футболисты были более сконцентрированы на завершении, чувствовалась нацеленность на неприятельские владения.
В принципе, и до этого настроено было все в стиле «Барселоны», но без ворот. Если продолжат в том же духе, то дружина
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Петр Качуро: «В принципе, и до матча с «Минском» у БАТЭ настроено было все в стиле «Барселоны», но без ворот»
Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением об игре БАТЭ.
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