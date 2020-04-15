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Петр Качуро: «В принципе, и до матча с «Минском» у БАТЭ настроено было все в стиле «Барселоны», но без ворот»

15.04.2020 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением об игре БАТЭ.

– Борисовчане, пожалуй, провели свой лучший матч (против «Минска» – Tribuna.com).

– Вот это тот футбол, в который и должен играть БАТЭ. Ведь давайте подумаем, в чем была разница между первыми матчами чемпионата, кубковыми сражениями и воскресным. Да, согласен: все равно вице-чемпионы из обороны выходят неспешно, через короткий и средний пас, действуют первым номером. Но в этом матче наконец-то мы увидели игру группы атаки в заключительной трети поля.

При первом взятии ворот правильно вскрыли фланг, а потом последовала качественная передача на дальнюю штангу от Настича. Стасу Драгуну оставалось попасть в пустые ворота. Футболисты были более сконцентрированы на завершении, чувствовалась нацеленность на неприятельские владения.

В принципе, и до этого настроено было все в стиле «Барселоны», но без ворот. Если продолжат в том же духе, то дружина Кирилла Альшевкого постепенно будет набирать обороты, – сказал Качуро.   

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Теги: Минск
 
 
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