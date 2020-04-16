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Бюджет «НФК Крумкачы» в новом сезоне составит 330 тыс долларов

16.04.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, бюджет «НФК Крумкачы» в новом сезоне остался на уровне прошлого года – порядка 330 тысяч долларов.

Напомним, в прошлом сезоне команда заняла 8-е место в первой лиге.

Сезон во втором дивизионе стартует 17 апреля. «Крумкачы» первую игру проведут 18-го против «Гранита».

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По информации Tribuna.com, бюджет «НФК Крумкачы» в новом сезоне остался на уровне прошлого года – порядка 330 тысяч долларов.
 
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