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Бюджет «НФК Крумкачы» в новом сезоне составит 330 тыс долларов
16.04.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, бюджет «НФК Крумкачы» в новом сезоне остался на уровне прошлого года – порядка 330 тысяч долларов.
Напомним, в прошлом сезоне команда заняла 8-е место в первой лиге.
Сезон во втором дивизионе стартует 17 апреля. «Крумкачы» первую игру проведут 18-го против «Гранита».
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По информации Tribuna.com, бюджет «НФК Крумкачы» в новом сезоне остался на уровне прошлого года – порядка 330 тысяч долларов.
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