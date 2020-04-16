Константин Генич: «Думаю, что «Динамо» не проиграет «Неману», не хотелось бы, чтобы Гуренко отправили в отставку»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск – «Неман».

«Где, наверное, не стоит ждать большого количества забитых мячей, так это в матче минского «Динамо» и «Немана». В последних шести матчах между этими командами, да даже в девяти, лишь раз соперники обменялись забитыми мячами. Здесь также голами не пахнет.

Если отталкиваться от статистики, у «Динамо» ситуация аховая. Три раза в четырех турах проиграла команда Гуренко. В последнем туре неожиданно уступили «Городее» (0:1). «Неман» в двух последних матчах играл вничью — с «Шахтером» и аутсайдером «Белшиной». До этого были победа и поражение.

Думаю, «Неман» сыграет в свой футбол, достаточно закрытый и аккуратный. Ну а динамовцы находятся под приличным давлением. Рисковать надо, но не уверен, что команда Сергея Гуренко будет это делать. Хотя после поражения от «Минска» удалось собраться и одержать победу над «Торпедо-БелАЗ» (2:0). Но «Неман», думаю, извлечет определенные уроки из той игры, когда торпедовцы быстро пропустили два мяча, и сыграет аккуратно.

Думаю, что «Динамо» не проиграет, не хотелось бы, чтобы Гуренко отправили в отставку. Ну а голов будет немного. Можно было бы и здесь сыграть «обе забьют — нет». Но остановлюсь на варианте «Динамо» Минск не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча, — сказал Генич.

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