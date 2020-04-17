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Двумя матчами сегодня продолжится 5 тур чемпионата страны по футболу

17.04.2020 09:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Двумя матчами сегодня продолжится 5 тур чемпионата страны по футболу. Эти две игры в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В 17:30 в Бобруйске местная "Белшина" примет "Смолевичи". В 19:30 в сражении "соли" и "сахара" в Солигорске, кто сильнее, разберутся "Шахтер" и "Слуцк". Горняки в турнирной таблице пока идут непривычно низко - лишь на 12-м месте.
 
 
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Двумя матчами сегодня продолжится 5 тур чемпионата страны по футболу. Эти две игры в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В 17:30 в Бобруйске местная "Белшина"...
 
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