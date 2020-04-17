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Сергей Немчинов: «Было бы интересно поработать в сборной Беларуси, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду»
17.04.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский тренер, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал о возможной работе в сборной Беларуси.
– Я с Михаилом Михайловичем Захаровым разговаривал после того, как «Адмирал» снялся с чемпионата
– Чемпионат мира-2021 должен пройти в Минске.
– Это тоже интересно. Домашний «мир» – это всегда особенный турнир.
– Что думаете по поводу того, что из-за отмены ЧМ-2020 следующий чемпионат мира могут отдать Швейцарии и турниры подвинут на год?
– Сейчас такая сложная ситуация... Никто точно ничего не знает. Все отталкиваются от дэдлайнов, которые постоянно сдвигаются на более поздние сроки. Это происходит и в
После завершения карьеры игрока в 2004 году Немчинов работал с молодыми игроками в системе «Нью-Йорк Айлендерс», ассистентом главного тренера «островитян». Позже трудился в тренерских штабах молодежной и взрослой сборных России, главным тренером и генменеджером
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Сергей Немчинов: «Было бы интересно поработать в сборной Беларуси, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду»
Российский тренер, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал о возможной работе в сборной Беларуси.
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