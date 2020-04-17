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Сергей Немчинов: «Было бы интересно поработать в сборной Беларуси, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду»

17.04.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский тренер, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал о возможной работе в сборной Беларуси.

– Я с Михаилом Михайловичем Захаровым разговаривал после того, как «Адмирал» снялся с чемпионата КХЛ. Обсуждали ситуацию, которая случилась с командой из Владивостока. Также говорили про олимпийский квалификационный турнир, который важен для сборной и для всей страны. И мне было бы интересно поработать в сборной Беларуси, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду. Следующий раз договорились связаться с Захаровым во второй половине апреля. Сейчас я в Москве – у нас самоизоляция.

– Чемпионат мира-2021 должен пройти в Минске.

– Это тоже интересно. Домашний «мир» – это всегда особенный турнир.

– Что думаете по поводу того, что из-за отмены ЧМ-2020 следующий чемпионат мира могут отдать Швейцарии и турниры подвинут на год?

– Сейчас такая сложная ситуация... Никто точно ничего не знает. Все отталкиваются от дэдлайнов, которые постоянно сдвигаются на более поздние сроки. Это происходит и в НХЛ, и в МХЛ. Поэтому гадать просто не имеет смысла, – сказал Немчинов.

После завершения карьеры игрока в 2004 году Немчинов работал с молодыми игроками в системе «Нью-Йорк Айлендерс», ассистентом главного тренера «островитян». Позже трудился в тренерских штабах молодежной и взрослой сборных России, главным тренером и генменеджером ЦСКА. Последним место работы Немчинова была сборная Южной Кореи, где он занимал должность ассистента главного и консультанта.

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Теги: Минск
 
 
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Российский тренер, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал о возможной работе в сборной Беларуси.
 
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