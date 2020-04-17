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Мальцев про Пунтуса: «Как-то тренер зачитывал состав «Милана»: Мальдин, Мальдив…Блин, понабирают с дубля, еще и капитанами делают»

17.04.2020 13:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завершивший карьеру Игорь Мальцев, который сейчас проживает в США, в интервью «Прессболу» вспомнил о теплых отношениях с нынешним тренером «Торпедо-БелАЗ» Юрием Пунтусом и вспомнил, как тренер одолжил ему крупную сумму.

– Самая большая сумма, которую тебе одалживал Пунтус?

– У моей мамы на работе появилась возможность купить квартиру в кредит. Нужен был первоначальный взнос. Подошел: Иосифович, надо десять тысяч. Он говорит: да, хорошо. Когда в МТЗ выдали зарплату, без проблем отдал, сказал: большое спасибо. Единожды обратился, когда нужно было помочь родителям. В то время зарабатывал относительно неплохо.

– Вспомни пару веселых историй про Юрия Иосифовича.

– Как-то на тренировке он сказал: на Кубок «ПСЖ» собираюсь. Мы спрашиваем: как «ПСЖ»? Нет такого. Он: да в России придумали. Саня Сулима говорит: Иосифович, может, «РЖД»? А он такой: да какая разница. Еще есть шутка, которая не мной была услышана. Рассказывали ребята, которые играли в БАТЭ.

Как-то тренер зачитывал состав «Милана»: Мальдин, Мальдив... Блин, понабирают с дубля, еще и капитанами делают! Надеюсь, Юрий Иосифович не обидится, а улыбнется. Это тренер, которого боялись и уважали. Охарактеризовал бы его как человека честного и искреннего, – сказал Мальцев.

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Завершивший карьеру Игорь Мальцев, который сейчас проживает в США, в интервью «Прессболу» вспомнил о теплых отношениях с нынешним тренером «Торпедо-БелАЗ» Юрием...
 
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