Юрий Вернидуб: «Такого начала я еще не помню в своей жизни. Что сделаешь? Что есть, то есть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал домашнее поражение от «Слуцка» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол» .

– Комментарий короткий, такого начала я еще не помню в своей жизни. Что сделаешь?.. Что есть, то есть. В чем-то оправдываться я не буду. Если команда в прошлой игре сделала 21 удар, сейчас – 24 или 25, из них больше половины в створ – и мы забить не можем... Не знаю. Работаем, работаем. Значит, не умеем мы забивать, если пенальти не забиваем. Реализовывай, 40 минут времени – и все было бы по-другому. Но что имеем, то имеем.

– В заявке не было Сачивко, почему?

– Он заболел, травму еще в предыдущей игре получил. Межреберная невралгия. Он просто не мог выйти.

– Что с Шиндагоридзе, на какой период он выбыл?

– У него тоже проблемы с крестообразными связками. Когда это решится, я даже не знаю. Надо делать еще повторно МРТ, а так как у него уже было, то никто не возьмется. Это надо делать там, где, как вы знаете, везде все закрыто.

– Может, чего-то не хватило в оборонительных действиях?

– Чего не хватило? Ну, у нас за всю игру... Даже не удар, шла подача – и первый гол. До этого хоть один удар был по воротам? Не было. Наоборот, нагнетали, были моменты и перекладина. До логического завершения не доходило. Первая вылазка, штрафной, 30 метров или больше, но удара не было. Шла подача, никто не коснулся – и мяч залетел в ворота. Что мне говорить? Печально! – сказал Вернидуб.

Напомним, «Шахтер» не может победить в трех матчах чемпионата подряд. Лишь сегодня команда прервала четырехматчевую серию без забитых мячей.

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