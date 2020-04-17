|
Юрий Вернидуб: «Такого начала я еще не помню в своей жизни. Что сделаешь? Что есть, то есть»
17.04.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал домашнее поражение от «Слуцка» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает
– Комментарий короткий, такого начала я еще не помню в своей жизни. Что сделаешь?.. Что есть, то есть. В чем-то оправдываться я не буду. Если команда в прошлой игре сделала 21 удар, сейчас – 24 или 25, из них больше половины в створ – и мы забить не можем... Не знаю. Работаем, работаем. Значит, не умеем мы забивать, если пенальти не забиваем. Реализовывай, 40 минут времени – и все было бы по-другому. Но что имеем, то имеем.
– В заявке не было Сачивко, почему?
– Он заболел, травму еще в предыдущей игре получил. Межреберная невралгия. Он просто не мог выйти.
– Что с Шиндагоридзе, на какой период он выбыл?
– У него тоже проблемы с крестообразными связками. Когда это решится, я даже не знаю. Надо делать еще повторно МРТ, а так как у него уже было, то никто не возьмется. Это надо делать там, где, как вы знаете, везде все закрыто.
– Может, чего-то не хватило в оборонительных действиях?
– Чего не хватило? Ну, у нас за всю игру... Даже не удар, шла подача – и первый гол. До этого хоть один удар был по воротам? Не было. Наоборот, нагнетали, были моменты и перекладина. До логического завершения не доходило. Первая вылазка, штрафной, 30 метров или больше, но удара не было. Шла подача, никто не коснулся – и мяч залетел в ворота. Что мне говорить? Печально! – сказал Вернидуб.
Напомним, «Шахтер» не может победить в трех матчах чемпионата подряд. Лишь сегодня команда
Гуренко наконец-то победит? На викторию над «Неманом» дают 1.89!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал домашнее поражение от «Слуцка» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)