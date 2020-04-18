Занковец о том, почему не возглавил минское «Динамо»: «Допускаю, что мое видение развития команды расходится с видением руководства»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Эдуард Занковец объяснил, почему до сих пор не возглавил минское .

– Примерно год назад в интервью вы сказали, что рассматриваете варианты работы исключительно за рубежом. Почему такое нежелание работать с белорусскими командами?

– Почему нежелание? Я действительно искал варианты за границей и у меня были определенные наметки. Однако с точки зрения нового вызова клуб из предложил наиболее интересную работу. Во-первых, новая лига. Во-вторых, команда состоит из молодых амбициозных парней. Да и город удобный для жизни. Сами понимаете, работа – это одно, но хочется, чтобы и семья комфортно себя чувствовала.

– Прошлым летом минское «Динамо» выходило на вас, но к тому времени уже был подписан контракт с «Динамо» СПб. Почему не покидает ощущение, что вы не хотите работать в минском «Динамо»? Вас что-то не устраивает?

– Наверное, просто пока не складывается :). Разговор с минским «Динамо» и вправду был после того, как я дал согласие на работу в Питере. Это первый момент. Второе: допускаю, что мое видение развития команды – которое я не раз озвучивал на собеседованиях в Минске – расходится с видением руководства. Поэтому вполне возможно и не получается из-за этого у нас соединиться.

– Какое « Динамо » понравилось вам больше – образца прошлого или позапрошлого сезона?

– Если честно, разницы нет. Примерно одинаково.

– Вы всегда выступали за то, что тренеру нужно доверять. Как думаете, если бы белорусский специалист шел по дистанции, как Вудкрофт, с ним расстались бы?

– Соглашусь, серия неудачных матчей «Динамо» была очень длинной. Мне кажется, для белорусского специалиста все закончилось бы гораздо раньше. На самом деле важно, чтобы руководство клуба правильно оценивало происходящее. Бывает ведь и такое, что результаты матчей не всегда показательны в плане развития. Могу предположить, что руководство видит какие-то положительные тенденции, определенное движение вперед, которое мы не наблюдаем по телевизору, – сказал Занковец.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь