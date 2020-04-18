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«МЮ» не планирует покупать Кейна
18.04.2020 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В сферу интересов клуба не входят нападающий «Тоттенхэма»
«МЮ» ранее интересовался 26-летним форвардом сборной Англии, но не готов платить за него столько, сколько попросят в
Что касается колумбийца, то в «Юнайтед» считают, что на трансферном рынке можно будет найти игрока посильнее. В частности, клуб претендует на хавбека
Также «МЮ» сохраняет интерес к полузащитнику
Ранее сообщалось, что «Боруссия» не отпустит молодого англичанина дешевле 110 млн евро.
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«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными планами на следующее межсезонье.
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