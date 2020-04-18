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«МЮ» не планирует покупать Кейна

18.04.2020 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными планами на следующее межсезонье.

В сферу интересов клуба не входят нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и полузащитник «Реала» Хамес Родригес.

«МЮ» ранее интересовался 26-летним форвардом сборной Англии, но не готов платить за него столько, сколько попросят в «Тоттенхэме».

Что касается колумбийца, то в «Юнайтед» считают, что на трансферном рынке можно будет найти игрока посильнее. В частности, клуб претендует на хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Также «МЮ» сохраняет интерес к полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо, но многое будет зависеть от того, сколько за него потребуют дортмундцы.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» не отпустит молодого англичанина дешевле 110 млн евро.

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«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными планами на следующее межсезонье.
 
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