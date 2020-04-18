ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Ясинский: «Я считаю, мы победили заслуженно. Единственное, что хотелось бы не такой необычный гол забить»

18.04.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о победе над «Динамо» Брест (1:0).

«Прежде всего я хотел бы сказать, что, я считаю, мы победили заслуженно. Единственное, что хотелось бы не такой необычный гол забить, а хотелось бы забить один из тех моментов, который мы создали, а мы действительно их много создали. И они были довольно красивыми.

Как я и предполагал, подрастает травка, становится теплее, футбол становится все содержательнее и лучше.

Гол? Он такой, немножко необычный. Но, мне кажется, если соблюдать букву правил, то там действительно было нарушение, был удар. Наверное, это все правильно», – сказал Ясинский в эфире «Беларусь 5»

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о победе над «Динамо» Брест (1:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хачериди получил прямую красную карточку за удар ногой Диего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика