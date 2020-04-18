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Сергей Ясинский: «Я считаю, мы победили заслуженно. Единственное, что хотелось бы не такой необычный гол забить»
18.04.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витебска»
«Прежде всего я хотел бы сказать, что, я считаю, мы победили заслуженно. Единственное, что хотелось бы не такой необычный гол забить, а хотелось бы забить один из тех моментов, который мы создали, а мы действительно их много создали. И они были довольно красивыми.
Как я и предполагал, подрастает травка, становится теплее, футбол становится все содержательнее и лучше.
Гол? Он такой,
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
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Сергей Ясинский: «Я считаю, мы победили заслуженно. Единственное, что хотелось бы не такой необычный гол забить»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о победе над «Динамо» Брест (1:0).
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