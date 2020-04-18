Сергей Ясинский: «Я считаю, мы победили заслуженно. Единственное, что хотелось бы не такой необычный гол забить»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о победе над « Динамо» Брест (1:0).

«Прежде всего я хотел бы сказать, что, я считаю, мы победили заслуженно. Единственное, что хотелось бы не такой необычный гол забить, а хотелось бы забить один из тех моментов, который мы создали, а мы действительно их много создали. И они были довольно красивыми.

Как я и предполагал, подрастает травка, становится теплее, футбол становится все содержательнее и лучше.

Гол? Он такой, немножко необычный . Но, мне кажется, если соблюдать букву правил, то там действительно было нарушение, был удар. Наверное, это все правильно», – сказал Ясинский в эфире « Беларусь 5 »

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