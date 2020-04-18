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«Динамо» Брест: «Весьма неоднозначные удаления Габи Кики и Евгения Хачериди предрешили исход данного противостояния»

18.04.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба «Динамо» Брест опубликовала обращение по итогам матча против «Витебска».

«Гостевая игра в Витебске против одноименной команды завершилась досадным поражением нашей команды.

Весьма неоднозначные удаления Габи Кики и Евгения Хачериди предрешили исход данного противостояния. Хозяева одержали победу со счётом 1:0 благодаря реализованному пенальти Николэеску», – говорится в сообщении.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Пресс-служба «Динамо» Брест опубликовала обращение по итогам матча против «Витебска».
 
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