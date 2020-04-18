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«Динамо» Брест: «Весьма неоднозначные удаления Габи Кики и Евгения Хачериди предрешили исход данного противостояния»
18.04.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба
«Гостевая игра в Витебске против одноименной команды завершилась досадным поражением нашей команды.
Весьма неоднозначные удаления
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«Динамо» Брест: «Весьма неоднозначные удаления Габи Кики и Евгения Хачериди предрешили исход данного противостояния»
Пресс-служба «Динамо» Брест опубликовала обращение по итогам матча против «Витебска».
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