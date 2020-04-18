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Сергей Ковальчук: «На самолете перемещение занимает меньше времени, чем на автобусе, но есть перегрузки. Я не знал, как отреагируют организмы ребят»

18.04.2020 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Витебска» (0:1), передает «Прессбол».

– Проиграли сегодня, особо нечего говорить, давайте вопросы.

- Как прокомментируете судейство сегодня, и вообще в чемпионате?

– Нечего говорить. Понятно, что наша команда не смогла сыграть во многом… Не скажу, что из-за судейства, из-за разной трактовки эпизодов. Я не могу разобраться в этом. Если бы это было последовательно, в одну и другую стороны… Может, это мое субъективное мнение, но мне так показалось.

- Оказала ли влияние пандемия на подготовку к игре?

– Мы прилетели за несколько часов до матча. У нас первый раз такое, чтобы с корабля на бал. Получилось как получилось. Понятно, что на самолете перемещение занимает меньше времени, чем на автобусе, но есть перегрузки. Повторяю, я не знал, как отреагируют организмы ребят.

- Получается, отразилась смена обстановки?

– Возможно, я не знаю, потому что для нас это в первый раз.

- Ожидали ли от «Витебска» такой игры?

– Все знают, команда такая неуступчивая, вопросов нет именно к «Витебску».

- А к качеству поля?

– Мы сейчас не будем ссылаться.

- Насколько серьезная травма у Печенина?

– Не знаю, будем разбираться, очень много травм.

- А что насчет Лаптева?

– Надеюсь, к следующей игре будет готов, – сказал Ковальчук.

Напомним, что брестское «Динамо» прилетело в Витебск на самолете в день игры. 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Витебска» (0:1), передает «Прессбол».
 
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