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Сергей Ковальчук: «На самолете перемещение занимает меньше времени, чем на автобусе, но есть перегрузки. Я не знал, как отреагируют организмы ребят»
18.04.2020 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Брест
– Проиграли сегодня, особо нечего говорить, давайте вопросы.
- Как прокомментируете судейство сегодня, и вообще в чемпионате?
– Нечего говорить. Понятно, что наша команда не смогла сыграть во многом… Не скажу, что из-за судейства, из-за разной трактовки эпизодов. Я не могу разобраться в этом. Если бы это было последовательно, в одну и другую стороны… Может, это мое субъективное мнение, но мне так показалось.
- Оказала ли влияние пандемия на подготовку к игре?
– Мы прилетели за несколько часов до матча. У нас первый раз такое, чтобы с корабля на бал. Получилось как получилось. Понятно, что на самолете перемещение занимает меньше времени, чем на автобусе, но есть перегрузки. Повторяю, я не знал, как отреагируют организмы ребят.
- Получается, отразилась смена обстановки?
– Возможно, я не знаю, потому что для нас это в первый раз.
- Ожидали ли от
– Все знают, команда такая неуступчивая, вопросов нет именно к «Витебску».
- А к качеству поля?
– Мы сейчас не будем ссылаться.
- Насколько серьезная травма у Печенина?
– Не знаю, будем разбираться, очень много травм.
- А что насчет Лаптева?
– Надеюсь, к следующей игре будет готов, – сказал Ковальчук.
Напомним, что брестское «Динамо»
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Сергей Ковальчук: «На самолете перемещение занимает меньше времени, чем на автобусе, но есть перегрузки. Я не знал, как отреагируют организмы ребят»
Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Витебска» (0:1), передает «Прессбол».
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