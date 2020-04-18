Около 60 гусей были застрелены на базе сборной Англии в 2018-2019 годах. Птицы испражнялись на полях

Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) активно боролась с серыми гусями, которые портили поля на базе сборной .

В период с 2018 по 2019 год отстрелили около 60 гусей для «обеспечения безопасности».

FA заявила, что птицы были застрелены после получения необходимой лицензии. Проблема заключалась в том, что животные регулярно испражнялись на полях и оставляли значительное количество экскрементов.

По словам FA, подобное поведение птиц повышало риск того, что люди поскользнутся и упадут. Также увеличивалась вероятность распространения паразитов.

Изначально FA не планировала отстрел птиц. На базе не разрешалось кормить птиц, вокруг прудов на территории установили заборы. Также использовался метод смазывания гусиных яиц различными субстанциями, чтобы лишить птенцов доступа к кислороду.

Однако эти методы, а также использование пугал и ловушек не привели к нужному результату, из-за чего было принято решение об отстреле.