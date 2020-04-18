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Хачериди после матча с «Витебском» в подтрибунке попытался ударить судью Чистова
19.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в пятом туре чемпионата Беларуси «
После матча
Также массажист брестского клуба Сергей Лапицкий оскорблял бригаду арбитров нецензурной бранью и угрожал физической расправой.
Напомним, что «Динамо» заканчивало встречу вдевятером. Помимо Хачереди, за две желтые карточки был удален Кики Габи.
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Сегодня в пятом туре чемпионата Беларуси «Витебск» на своем поле одолел «Динамо» Брест (1:0).
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