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Хачериди после матча с «Витебском» в подтрибунке попытался ударить судью Чистова

19.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в пятом туре чемпионата Беларуси «Витебск» на своем поле одолел «Динамо» Брест (1:0). На 85-й минуте был удален защитник гостей Евгений Хачериди. 

После матча украинский игрок обороны в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, передает «Прессбол».

Также массажист брестского клуба Сергей Лапицкий оскорблял бригаду арбитров нецензурной бранью и угрожал физической расправой. 

Напомним, что «Динамо» заканчивало встречу вдевятером. Помимо Хачереди, за две желтые карточки был удален Кики Габи.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня в пятом туре чемпионата Беларуси «Витебск» на своем поле одолел «Динамо» Брест (1:0).
 
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