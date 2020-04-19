Виллум Виллумсон: «Чувствую, БАТЭ на правильном пути – и уже в Городее постараемся вернуться на победную тропу»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Виллум Виллумсон после матча против «Торпедо-БелАЗ» (0:0) отметил, что команда на правильном пути.

– Убежден, БАТЭ был на поле лучшей командой. Но такая не всегда выигрывает. Уже в первом тайме мы могли во многом предопределить исход поединка. Жаль, в реализации не преуспели – вспомнить тот же пенальти. Плюс эпизод с незасчитанным голом. Конечно, испытываем разочарование – желаемого результата нет.

И у меня возникали шансы отличиться. Где-то требовалось ударить сильнее и точнее, пару раз в дело вмешались вратарь и защитники соперников. Не хотелось бы объяснять все невезением. Радует, что создаем остроту, разнообразно атакуем, нагнетаем давление. При должной работе это обязательно принесет нужные плоды. Чувствую, мы на правильном пути – и уже в Городее постараемся вернуться на победную тропу, – сказал Виллумсон.