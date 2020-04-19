ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пунтус о борьбе за тройку: «Я не болтун. Не говорю, что обязательно возьмем медали. Но мы такую цель декларировали на всю футбольную страну»

19.04.2020 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал выездную ничью с БАТЭ (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».

- Непривычно приезжать в Борисов в роли лидера?

– Не знаю. У меня в карьере после БАТЭ были МТЗ-РИПО и брестское «Динамо». Там были серьезные задачи и хорошие возможности создать команду. Потом я работал в других командах, с которыми непросто стать лидером высшей лиги. Сегодня я в той команде, где есть все условия, чтобы создать боеспособный коллектив. Сейчас мне приятно заглядывать в таблицу. Может, зря говорю — скажут, что зазнайка. Время злое сейчас. Считаю, нужно говорить правду, тогда не придется ничего запоминать.

- Продолжается чемпионат Беларуси. Что-нибудь скажите о нем и антураже вокруг?

– Мы все в курсе той ситуации, в которой проживает мир и Беларусь. Да, нам не хватает болельщиков на стадионах. Но за нашим футболом многие наблюдают по телевизору. В такое сложное время сложно без футбола. Осознание того, что за нами наблюдают, нас заводит. Наш футбол хорошего качества, сегодня чемпионат подравнялся. Но это не из-за того, что БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо» неудачно выступают. Просто мы имеем тот чемпионат, в котором любой может обыграть любого. Пятничная победа «Слуцка» над «Шахтером» не стала откровением. Я и перед игрой не исключал такого исхода.

- Почему Афанасьев во втором тайме стал играть в нападении?

– Планово хотел ввести в игру Велозо. В первом тайме был недоволен Юсовым — его и убрал с поля. Можно было бы сделать замену по позиции и выпустить Горбачика, тогда пришлось бы делать две замены. Но их не было в моем плане. Если Юсов сыграл бы нормально, то заменил бы Афанасьева или Антилевского.

- «Торпедо» готово к борьбе за тройку?

– Я не болтун. Не говорю, что обязательно возьмем медали. Но мы такую цель декларировали на всю футбольную страну, ребята настроены на это. А будем бороться или нет, покажет время. Мы рассчитываем до конца чемпионата биться за высокие места, – сказал Пунтус.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал выездную ничью с БАТЭ (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Роналду недотягивает до уровня Месси, Лео лучший в мире». Бекхэм о форвардах «Барсы» и «Юве»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика