Пунтус о борьбе за тройку: «Я не болтун. Не говорю, что обязательно возьмем медали. Но мы такую цель декларировали на всю футбольную страну»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал выездную ничью с БАТЭ (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол» .

- Непривычно приезжать в Борисов в роли лидера?

– Не знаю. У меня в карьере после БАТЭ были МТЗ-РИПО и брестское «Динамо». Там были серьезные задачи и хорошие возможности создать команду. Потом я работал в других командах, с которыми непросто стать лидером высшей лиги. Сегодня я в той команде, где есть все условия, чтобы создать боеспособный коллектив. Сейчас мне приятно заглядывать в таблицу. Может, зря говорю — скажут, что зазнайка. Время злое сейчас. Считаю, нужно говорить правду, тогда не придется ничего запоминать.

- Продолжается чемпионат Беларуси. Что-нибудь скажите о нем и антураже вокруг?

– Мы все в курсе той ситуации, в которой проживает мир и Беларусь. Да, нам не хватает болельщиков на стадионах. Но за нашим футболом многие наблюдают по телевизору. В такое сложное время сложно без футбола. Осознание того, что за нами наблюдают, нас заводит. Наш футбол хорошего качества, сегодня чемпионат подравнялся. Но это не из-за того, что БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо» неудачно выступают. Просто мы имеем тот чемпионат, в котором любой может обыграть любого. Пятничная победа «Слуцка» над «Шахтером» не стала откровением. Я и перед игрой не исключал такого исхода.

- Почему Афанасьев во втором тайме стал играть в нападении?

– Планово хотел ввести в игру Велозо. В первом тайме был недоволен Юсовым — его и убрал с поля. Можно было бы сделать замену по позиции и выпустить Горбачика, тогда пришлось бы делать две замены. Но их не было в моем плане. Если Юсов сыграл бы нормально, то заменил бы Афанасьева или Антилевского.

- «Торпедо» готово к борьбе за тройку?

– Я не болтун. Не говорю, что обязательно возьмем медали. Но мы такую цель декларировали на всю футбольную страну, ребята настроены на это. А будем бороться или нет, покажет время. Мы рассчитываем до конца чемпионата биться за высокие места, – сказал Пунтус.