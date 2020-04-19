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Йонас Энрот: «Вудкрофт даже не знал, что я ухожу из «Динамо». В этой организации Дикий Запад»

19.04.2020 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал о том, как с ним расстались в клубе.

О периоде в «Динамо»

Еще мягко сказано, что у меня был тяжелый заключительный период выступлений за «Динамо». Не хочется говорить слишком плохо об этом времени, но понятно, что было очень жестоко.

Было много матчей, где у нас не было шансов. Команды несколько сезонов подряд оказывается вне плей-офф. Да, есть классные хоккеисты, но даже они не помогли клубу пройти в плей-офф.

Сначала все было хорошо, но потом ситуация стала усложнятся. Становилось все хуже и хуже. Ну а потом стало просто сложно выбраться из ямы.

Думаю, я играл там хорошо. Возможно, это было бы неплохое время для меня, если бы все не испортил последний день, когда в клубе избавились от меня.

О расторжении контракта

Вудкрофт даже не знал, что я ухожу из «Динамо». Он узнал об этом позже, когда встретились с руководством вечером и собирались на выездную игру. Тогда меня уже не было. Таких моментов было предостаточно. Можно сказать, что Дикий Запад в этой организации.

Но я верю и надеюсь, что в Минске все будет хорошо, – сказал Энрот.

«Динамо» брало новых легионеров, чтобы бороться за плей-офф, но вдруг отпустило Энрота, чтобы дать практику белорусам – ничего не понятно

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Теги: Минск
 
 
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Бывший вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал о том, как с ним расстались в клубе.
 
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