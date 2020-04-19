Журналист Сарычев об удалениях игроков брестского «Динамо»: «Судить на карман вряд ли кто возьмется, возникает вывод – поручение» 

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Сарычев поделился мнением о судействе в матче «Витебск» – «Динамо» Брест (1:0). По ходу встречи арбитр Сергей Чистов показал две красные карточки игрокам гостей.

«Справедливо ли Сергей Чистов удалил Евгения Хачериди в концовке матча «Витебск» — «Динамо» ?

Что лучше в судействе – заказ или поручение? Помню пору, когда хулиганили Чебыкин, Матюшев, Бронислав Ясинский, а судьи топ-уровня вроде Сергея Шмолика делали результат элегантно, двумя свистками. Не буду вдаваться, по каким мотивам делались те дела, но одного не отнять: судить умели.

Минуло время, и пришла плеяда парней другого калибра. Безыскусных и послушных. Способностями обладают лишь те, кто обладают, а коль так – очень скоро становится ясно, с чем товарищ приехал. Судить внаглую на карман ныне вряд ли кто возьмется, возникает единственный вывод: поручение.

Памятны матчи брестчан на финише прошлого сезона, когда на фоне пикировок динамовского босса с федерацией команду принялись душить судьями в шаге от досрочного золота. Причем делалось это не то показательно, не то неумело-коряво. В кубковых матчах этого года с поля скандально удалили Милевского, Савицкого и Веретило.

Интересно, какой мотив имели два изгнания и пенальти в этот раз?

Возможно, это и благородно — поддержать дух города, оказавшегося в сложнейшей ситуации. Тем более что витебская команда сражалась отчаянно и заслуживала победы. Но коль так, динамовцам спокойнее было не лететь спецрейсом за несколько часов до игры, а взять и не явиться, сославшись на сложную эпидобстановку в , – просто отдать три очка. И не быть оплеванными, и не получить дисквалификацию обоих столпов обороны.

Хозяева вправду играли хорошо, их запредельная заряженность достойна уважения и самых высоких слов. Павлюченко несколько раз выручал команду на линии ворот, случалось ошибался, но чаще мазали форварды. Брестская же атака в отсутствие Лаптева не имела привычной мощи.

Когда после перерыва гости попытались прибрать игру и пошли первым номером, на ворота посыпались оборотки. Могли, но не забивали Матвеенко, Гуренко, Диего...

За 17 минут до конца арбитр сунул вторую карточку выбросившемуся под удар Кики — удаление! Стало ясно, что привычного усиления в концовке игры у брестчан не будет. Ковальчук пожертвовал Милевским, восстановив центральную ось обороны выходом Павловца.

Инициатива окончательно перешла в руки хозяев, но мяч в ворота не шел. И тогда на 85-й минуте случился эпизод, суть который мой младший охарактеризовал емким словом «крыса». Павлюченко на выходе из ворот овладел мячом, опережая Диего, и витебский бразилец на всякий случай схватился за живот — вдруг признают виновным голкипера. И тут же переориентировался, совершил второе актерское действие – рухнул, среагировав на имитацию лягания от Хачериди.

Не поверю, что судья купился: не дают за такое красную плюс пенальти, дюжиной минут раньше уже отметившись сопливым удалением. Так поступают, когда зацепку ждут.

Понимаю, что у эпизода будут разные трактовки — в зависимости от симпатий и угла зрения. Но речь больше о тенденции, не эпизоде, – написал Сарычев на своей странице в facebook .

Милевский не зря боялся играть в Витебске: прилетели за часы, судья удалил двух центрбеков, Хачериди привез за пару минут до свистка