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Валерий Исаев: «Вторая карточка Кики – это очень сильное желание судьи повлиять на результат матча. Ну а красная карточка Хачериди и пенальти – привет Зайцеву от федерации»

19.04.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев согласился с журналистом Василием Сарычевым по поводу удалений Габи Кики и Евгения Хачериди в матче с «Витебском» (0:1).

«Солидарен с автором по поводу удалений. Нужно признать, «Витебск» играл достойно, остро в контратаках. Ясинский правильно сказал, хотелось бы забить с игры. Но с игры бы «Витебск» не забил и было видно, не хватает мастерства в завершающей стадии. Железных моментов не было. В первом тайме судья не свистнул неоспоримое нарушение на Кики, после чего были самые острые моменты.

Вторая карточка Кики – это очень сильное желание судьи повлиять на результат матча. Ну а красная карточка Хачериди и пенальти (при безобразной игре защитника) – привет Зайцеву от федерации. При том что с этим футболистом нужно было попрощаться после первых зимних сборов. Павловец сегодня на голову выше и обидно будет если он пострадает от реабилитации Хачериди. Павловец очень сильно прогрессирует. Ошибка держать его на лавке, вред клубу и игроку», – написал Исаев в своем фэйсбуке.

Матч обслуживала судейская бригада Сергея Чистова.

Журналист Сарычев об удалениях игроков брестского «Динамо»: «Судить на карман вряд ли кто возьмется, возникает вывод – поручение» 

Милевский не зря боялся играть в Витебске: прилетели за часы, судья удалил двух центрбеков, Хачериди привез за пару минут до свистка

 
Теги: Витебск
 
 
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Агент Валерий Исаев согласился с журналистом Василием Сарычевым по поводу удалений Габи Кики и Евгения Хачериди в матче с «Витебском» (0:1).
 
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