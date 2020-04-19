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Валерий Исаев: «Вторая карточка Кики – это очень сильное желание судьи повлиять на результат матча. Ну а красная карточка Хачериди и пенальти – привет Зайцеву от федерации»
19.04.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Валерий Исаев согласился с журналистом Василием Сарычевым по поводу удалений
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Вторая карточка Кики – это очень сильное желание судьи повлиять на результат матча. Ну а красная карточка Хачериди и пенальти (при безобразной игре защитника) – привет Зайцеву от федерации. При том что с этим футболистом нужно было попрощаться после первых зимних сборов. Павловец сегодня на голову выше и обидно будет если он пострадает от реабилитации Хачериди. Павловец очень сильно прогрессирует. Ошибка держать его на лавке, вред клубу и игроку», – написал Исаев в своем
Матч обслуживала судейская бригада Сергея Чистова.
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Валерий Исаев: «Вторая карточка Кики – это очень сильное желание судьи повлиять на результат матча. Ну а красная карточка Хачериди и пенальти – привет Зайцеву от федерации»
Агент Валерий Исаев согласился с журналистом Василием Сарычевым по поводу удалений Габи Кики и Евгения Хачериди в матче с «Витебском» (0:1).
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