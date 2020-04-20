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Константин Кольцов может возглавить "Динамо-Молодечно"
20.04.2020 13:16 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTИзвестный в прошлом хоккеист, а ныне тренер Константин Кольцов может возглавить клуб Экстралиги “Динамо-Молодечно”. Об этом сообщает интернет-ресурс belarushockey.com. Сейчас клуб из Минской области тренирует Дмитрий Кравченко.
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Известный в прошлом хоккеист, а ныне тренер Константин Кольцов может возглавить клуб Экстралиги “Динамо-Молодечно”. Об этом сообщает интернет-ресурс belarushockey.com....
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