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«Динамо» Брест направило жалобу в департамент судейства и инспектирования АБФФ

20.04.2020 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бресткое «Динамо» направило жалобу в департамент судейства и инспектирования АБФФ

«Предлагаем и широкой общественности ознакомиться с претензиями нашего клуба.

По ходу игры, судейская бригада зафиксировала и отразила в отчете матча:

Предупреждения:

– Кисляк Сергей на 44 минуте матча (неспортивное поведение);

– Кривец Сергей на 60 минуте матча (грубая игра);

– Нойок Александр на 86 минуте матча (неспортивное поведение).

Удаления:

– Кики Габи Джунёр на 27 минуте матча (грубая игра) и на 73 минуте (срыв перспективной атаки);

– Хачериди Евгений на 85 минуте матча (за удар соперника или отмашку; за отмашку соперника).

При этом все зафиксированные нарушения в отчете коснулись исключительно игроков команды «ФК «Динамо-Брест». По ходу матча не были приняты во внимание, а соответственно не зафиксированы допущенные эпизоды с применением грубой игры со стороны игроков ФК «Витебск», а именно:

На 9 минуте основного времени игрок ФК «Витебск» под номером 10 (Силва Насименто Сантос Диего), при движении с мячом игрока «ФК «Динамо-Брест» под номером 2 (Кики Габи Джунёр) от ворот, применяет грубую игру и ставит намеренно подножку с целью сбить игрока и прервать владение мячом.

ВИДЕО

На 55 минуте основного времени игрок ФК «Витебск» под номером 10 (Силва Насименто Сантос Диего), завладев мячом по направлению к воротам ФК «Динамо-Брест», сталкивается с игроком команды соперника под номером 15 (Кисляк С.) и, после фактического выбытия мяча от владения Кисляком С., преднамеренно наступает ему на ногу.

ВИДЕО

На 3 минуте добавленного времени второго тайма игрок ФК «Витебск» под номером 98 (Николэеску Ион) придерживает соперника правой рукой за плечо, сбивает с ног путем применения грубой игры и срывает атаку игрока ФК «Динамо-Брест» под номером 77 (Юзепчука Р.)

ВИДЕО

Эпизод с назначением желтой карточки игроку под номером 2 (Кики Габи Джунер). На 73 минуте игрового времени игрок ФК «Витебск» под номером 10 (Силва Насименто Сантос Диего) пробивает по воротам «ФК «Динамо-Брест». При этом Кики в подкате выбивает мяч из владения соперника, о чем свидетельствует характерное положение ноги выполняющего этот прием игрока, имеющей контакт с поверхностью поля, игрок как-бы «стелется» по поверхности газона, при этом отсутствует фаза полета», – сообщает сайт клуба.

ВИДЕО

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Бресткое «Динамо» направило жалобу в департамент судейства и инспектирования АБФФ.
 
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