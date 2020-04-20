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Сын Кучука Алексей войдет в тренерский штаб минского «Динамо»
21.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, белорусский специалист Леонид Кучук возглавит минское «Динамо».
В тренерский штаб Кучука войдет его сын Алексей. Алексей сегодня проводил тренировку в команде. Леонид Кучук прибыл в Беларусь и
Тренером вратарей станет белорусский специалист Юрий Афанасенко.
Напомним, Алексей Кучук работал главным тренером «НФК Крумкачы» с 2017 по 2019 год.
Юрий Афанасенко был тренером в «Дариде», «Витебске», брестском «Динамо», ЖФК РГУОР.
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Как сообщалось ранее, белорусский специалист Леонид Кучук возглавит минское «Динамо».
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