Сын Кучука Алексей войдет в тренерский штаб минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, белорусский специалист Леонид Кучук возглавит минское «Динамо».

В тренерский штаб Кучука войдет его сын Алексей. Алексей сегодня проводил тренировку в команде. Леонид Кучук прибыл в Беларусь и находится на карантине.

Тренером вратарей станет белорусский специалист Юрий Афанасенко.

Напомним, Алексей Кучук работал главным тренером «НФК Крумкачы» с 2017 по 2019 год.

Юрий Афанасенко был тренером в «Дариде», «Витебске», брестском «Динамо», ЖФК РГУОР.