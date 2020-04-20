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Левандовски, Пирло и Милнер – в топ-10 лучших трансферов свободных агентов (ESPN)
20.04.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Трансфер форварда Роберта Левандовского из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» признан лучшим переходом на правах свободного агента в футболе по версии ESPN.
Поляк бесплатно перешел из одного немецкого клуба в другой летом 2014 года.
Подобные трансферы, когда игрок без компенсации уходит из клуба по истечении срока контракта, стали возможны после декабря 1995 года, когда бельгиец Жан-Марк Босман выиграл в суде дело у «Льежа», который, несмотря на завершение контракта, не отпустил футболиста в «Дюнкерк», после чего игрок потерял работу и оказался в тяжелом финансовом положении.
Топ-10 трансферов свободных агентов:
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Трансфер форварда Роберта Левандовского из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» признан лучшим переходом на правах свободного агента в футболе по версии ESPN.Поляк...
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