Левандовски, Пирло и Милнер – в топ-10 лучших трансферов свободных агентов (ESPN)

Источник материала: Tribuna.com

Трансфер форварда Роберта Левандовского из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» признан лучшим переходом на правах свободного агента в футболе по версии ESPN.

Поляк бесплатно перешел из одного немецкого клуба в другой летом 2014 года.

Подобные трансферы, когда игрок без компенсации уходит из клуба по истечении срока контракта, стали возможны после декабря 1995 года, когда бельгиец Жан-Марк Босман выиграл в суде дело у «Льежа», который, несмотря на завершение контракта, не отпустил футболиста в «Дюнкерк», после чего игрок потерял работу и оказался в тяжелом финансовом положении.

Топ-10 трансферов свободных агентов:

1. Роберт Левандовски (из «Боруссии» в «Баварию» в 2014-м)

2. Андреа Пирло (Из «Милана» в «Ювентус» в 2011-м)

3. Сол Кэмпбелл (из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001-м)

4. Луис Энрике (из «Реала» в «Барселону» в 1996-м)

5. Роберто Баджо (из «Милана» в «Болонью» в 1997-м, из «Интера» в «Брешию» в 2000-м)

6. Стив Макманаман (из «Ливерпуля» в «Реал» в 1998-м)

7. Руд Гуллит (из «Сампдории» в «Челси» в 1995-м)

8. Хенрик Ларссон (из «Селтика» в «Барселону» в 2004-м)

9. Джеймс Милнер (из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» в 2015-м)

10. Эстебан Камбьяссо (из «Реала» в «Интер» в 2004-м, из «Интера» в «Лестер» в 2014-м)