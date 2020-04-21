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Евенко о самом неловком моменте в жизни: «Лет в 15 не мог открыть дверь в квартиру и описался прямо в тамбуре»
21.04.2020 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
«Когда мне было лет 15, возвращался со школы. Очень хотел в туалет. Не мог открыть дверь в квартиру и описался прямо в тамбуре.
Потом дверь сразу открылась. Нужно было правильно подцепить замок», – рассказал
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