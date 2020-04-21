Евенко о самом неловком моменте в жизни: «Лет в 15 не мог открыть дверь в квартиру и описался прямо в тамбуре»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского вспомнил самый неловкий момент в своей жизни.

«Когда мне было лет 15, возвращался со школы. Очень хотел в туалет. Не мог открыть дверь в квартиру и описался прямо в тамбуре.

Потом дверь сразу открылась. Нужно было правильно подцепить замок», – рассказал Евенко .



