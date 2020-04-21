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Евенко о самом неловком моменте в жизни: «Лет в 15 не мог открыть дверь в квартиру и описался прямо в тамбуре»

21.04.2020 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко вспомнил самый неловкий момент в своей жизни.

«Когда мне было лет 15, возвращался со школы. Очень хотел в туалет. Не мог открыть дверь в квартиру и описался прямо в тамбуре.

Потом дверь сразу открылась. Нужно было правильно подцепить замок», – рассказал Евенко.

Евенко о самом неловком моменте в жизни: «Лет в 15 не мог открыть дверь в квартиру и описался прямо в тамбуре»

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Защитник минского «Динамо» Олег Евенко вспомнил самый неловкий момент в своей жизни.
 
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