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Европейский квалификационный турнир к Олимпиаде в Токио перенесен на 2021 год

21.04.2020 21:10 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Такое решение приняла Международная федерация настольного тенниса. Первоначально эти соревнования должны были пройти в Москве в апреле. Также перенесены олимпийские отборочные соревнования в Азии, Америке и Океании. В январе мужская и женская сборные Беларуси участвовали в мировом командном квалификационном олимпийском турнире, но не сумели завоевать путевки на Игры.
 
 
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Такое решение приняла Международная федерация настольного тенниса. Первоначально эти соревнования должны были пройти в Москве в апреле. Также перенесены...
 
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