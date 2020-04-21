|
Европейский квалификационный турнир к Олимпиаде в Токио перенесен на 2021 год
21.04.2020 21:10 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTТакое решение приняла Международная федерация настольного тенниса. Первоначально эти соревнования должны были пройти в Москве в апреле. Также перенесены олимпийские отборочные соревнования в Азии, Америке и Океании. В январе мужская и женская сборные Беларуси участвовали в мировом командном квалификационном олимпийском турнире, но не сумели завоевать путевки на Игры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение приняла Международная федерация настольного тенниса. Первоначально эти соревнования должны были пройти в Москве в апреле. Также перенесены...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)