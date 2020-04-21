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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейский квалификационный турнир к Олимпиаде в Токио перенесен на 2021 год Такое решение приняла Международная федерация настольного тенниса. Первоначально эти соревнования должны были пройти в Москве в апреле. Также перенесены...

Такое решение приняла Международная федерация настольного тенниса. Первоначально эти соревнования должны были пройти в Москве в апреле. Также перенесены олимпийские отборочные соревнования в Азии, Америке и Океании. В январе мужская и женская сборные Беларуси участвовали в мировом командном квалификационном олимпийском турнире, но не сумели завоевать путевки на Игры.