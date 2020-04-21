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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый тренер у юниорской сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Шульга станет главным тренером юниорской сборной Беларуси по хоккею. В этой должности он сменит Александра Руммо. Ранее специалист возглавлял юношескую...

Дмитрий Шульга станет главным тренером юниорской сборной Беларуси по хоккею. В этой должности он сменит Александра Руммо. Ранее специалист возглавлял юношескую команду страны, которую привел к золоту чемпионата в Высшей лиге. С предложением назначить Дмитрия Шульгу на новый пост выступил тренерский совет Федерации хоккея страны. Заседание состоялось в онлайн-режиме. Теперь кандидатуру наставника должен утвердить исполком организации. Решения по тренерам юношеской и молодежной сборных будут приняты позднее. Вероятно, командой U-20 будет руководить один из специалистов из Экстралиги.