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Дулуб о переходе из «Черноморца» в БАТЭ: «Клюнул на то, что Лига чемпионов. С Капским было легко договариваться»
21.04.2020 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
О переходе из «Черноморца» в
Клюнул на то, что Лига чемпионов. Когда мне позвонил Капский, причем неожиданно, и прямо лобовой вопрос. Я сказал, что не знаю и нужно разговаривать. Сели, поговорили. С ним было легко договариваться.
Но если положить на две чаши весов украинскую премьер-лигу и белорусскую высшую лигу, то, конечно, украинская. Там уровень сопротивления очень высокий. Очень хочется вернуться в украинскую премьер-лигу. Ты растешь как тренер. Другие условия. Более того, ты растешь там как легионер.
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Дулуб о переходе из «Черноморца» в БАТЭ: «Клюнул на то, что Лига чемпионов. С Капским было легко договариваться»
Белорусский специалист Олег Дулуб рассказал, почему принял предложение БАТЭ.
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