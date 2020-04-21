Дулуб о переходе из «Черноморца» в БАТЭ: «Клюнул на то, что Лига чемпионов. С Капским было легко договариваться»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист рассказал, почему принял предложение .

О переходе из «Черноморца» в БАТЭ

Клюнул на то, что Лига чемпионов. Когда мне позвонил Капский, причем неожиданно, и прямо лобовой вопрос. Я сказал, что не знаю и нужно разговаривать. Сели, поговорили. С ним было легко договариваться.

Но если положить на две чаши весов украинскую премьер-лигу и белорусскую высшую лигу, то, конечно, украинская. Там уровень сопротивления очень высокий. Очень хочется вернуться в украинскую премьер-лигу. Ты растешь как тренер. Другие условия. Более того, ты растешь там как легионер.

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