Джозеф Морроу: «Сказал бы, что белорусы заботятся друг о друге. Вы как будто бы одна очень близкая семья»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского « Динамо » Джозеф Морроу поделился впечатлениями от Беларуси.

– Что рассказали бы о Беларуси своим друзьям и родственникам в Канаде?

– Я бы сказал, что зима не так уж и плоха. В этом году была очень мягкая погода. Понимаю, что это было исключение из правил и мне просто повезло. Сказал бы, что здесь хорошие рестораны. Белорусская кухня просто невероятная. Здесь много торговых центров с очень хорошим шоппингом. Красивые парки, скверы и проспекты. Если любите азартные игры, здесь очень много казино.

Хотел бы сходить на футбольные матчи. Впечатлил снаружи стадион « Динамо ». Хотелось бы увидеть его изнутри. Знаю, что здесь есть баскетбольная команда. Хотелось бы и на нее посмотреть. Надеюсь, что мои родители и брат с сестрой смогут навестить меня в следующем году. Покажу им Минск, потому что его определенно стоит посмотреть.

Белорусы очень добры и услужливы. Очевидно, что не знаю никого, кроме хоккеистов. Но все игроки – веселые ребята. Сказал бы, что белорусы заботятся друг о друге. Вы как будто бы одна очень близкая семья, – сказал Морроу .

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