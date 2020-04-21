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Джозеф Морроу: «Сказал бы, что белорусы заботятся друг о друге. Вы как будто бы одна очень близкая семья»
22.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского «
– Что рассказали бы о Беларуси своим друзьям и родственникам в Канаде?
– Я бы сказал, что зима не так уж и плоха. В этом году была очень мягкая погода. Понимаю, что это было исключение из правил и мне просто повезло. Сказал бы, что здесь хорошие рестораны. Белорусская кухня просто невероятная. Здесь много торговых центров с очень хорошим шоппингом. Красивые парки, скверы и проспекты. Если любите азартные игры, здесь очень много казино.
Хотел бы сходить на футбольные матчи. Впечатлил снаружи стадион «
Белорусы очень добры и услужливы. Очевидно, что не знаю никого, кроме хоккеистов. Но все игроки – веселые ребята. Сказал бы, что белорусы заботятся друг о друге. Вы как будто бы одна очень близкая семья, – сказал
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Джозеф Морроу: «Сказал бы, что белорусы заботятся друг о друге. Вы как будто бы одна очень близкая семья»
Защитник минского «Динамо» Джозеф Морроу поделился впечатлениями от Беларуси.
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