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Джозеф Морроу: «Сказал бы, что белорусы заботятся друг о друге. Вы как будто бы одна очень близкая семья»

22.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Джозеф Морроу поделился впечатлениями от Беларуси.

– Что рассказали бы о Беларуси своим друзьям и родственникам в Канаде?

– Я бы сказал, что зима не так уж и плоха. В этом году была очень мягкая погода. Понимаю, что это было исключение из правил и мне просто повезло. Сказал бы, что здесь хорошие рестораны. Белорусская кухня просто невероятная. Здесь много торговых центров с очень хорошим шоппингом. Красивые парки, скверы и проспекты. Если любите азартные игры, здесь очень много казино.

Хотел бы сходить на футбольные матчи. Впечатлил снаружи стадион «Динамо». Хотелось бы увидеть его изнутри. Знаю, что здесь есть баскетбольная команда. Хотелось бы и на нее посмотреть. Надеюсь, что мои родители и брат с сестрой смогут навестить меня в следующем году. Покажу им Минск, потому что его определенно стоит посмотреть.

Белорусы очень добры и услужливы. Очевидно, что не знаю никого, кроме хоккеистов. Но все игроки – веселые ребята. Сказал бы, что белорусы заботятся друг о друге. Вы как будто бы одна очень близкая семья, – сказал Морроу.

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Теги: Минск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Джозеф Морроу поделился впечатлениями от Беларуси.
 
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