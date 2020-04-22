Макрицкий о том, что Брикун прервал атаку «Шахтера»: «Это такой толчок нашему судейскому корпусу не стоять на месте, а двигаться вперед»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Александр Макрицкий вспомнил один из эпизодов финальной серии Кубка президента с «Шахтером».

– О поведении не спросить не могу. Ваша реакция на инцидент, когда он, находясь на лавке запасных, прервал атаку ?

– Судьи не заметили – это не наши проблемы. Я бы даже сказал, что данный эпизод – это такой толчок нашему судейскому корпусу не стоять на месте, а двигаться вперед в прямом и переносном смысле. Рефери должны двигаться лучше как на льду, так и в плане профессионального развития. Пока немного не поспевают, – сказал Макрицкий.

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