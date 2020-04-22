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Макрицкий о том, что Брикун прервал атаку «Шахтера»: «Это такой толчок нашему судейскому корпусу не стоять на месте, а двигаться вперед»
22.04.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– О поведении
– Судьи не заметили – это не наши проблемы. Я бы даже сказал, что данный эпизод – это такой толчок нашему судейскому корпусу не стоять на месте, а двигаться вперед в прямом и переносном смысле. Рефери должны двигаться лучше как на льду, так и в плане профессионального развития. Пока немного не поспевают, – сказал Макрицкий.
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Макрицкий о том, что Брикун прервал атаку «Шахтера»: «Это такой толчок нашему судейскому корпусу не стоять на месте, а двигаться вперед»
Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий вспомнил один из эпизодов финальной серии Кубка президента с «Шахтером».
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