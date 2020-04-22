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Валерий Громыко: «В «Шахтере» шутил, что я четвертый после Неймара, Месси, и Роналдо»
22.04.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник тульского
– Евгений Шевченко рассказывал, что ты ходил как
– Это все шутки были. Все ведь понимали. В
– Как на эти шутки реагировали?
– Все шутили над этим. Сергей Матвейчик,
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Белорусский полузащитник тульского «Арсенала» Валерий Громыко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» вспомнил о своей игре за солигорский «Шахтер».
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