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Валерий Громыко: «В «Шахтере» шутил, что я четвертый после Неймара, Месси, и Роналдо»

22.04.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник тульского «Арсенала» Валерий Громыко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» вспомнил о своей игре за солигорский «Шахтер».

– Евгений Шевченко рассказывал, что ты ходил как Златан Ибрагимович. Говорил: «Я буду Golden Boy выигрывать» (ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту года в Европе – Tribuna.com).

– Это все шутки были. Все ведь понимали. В «Шахтере» шутил, что я четвертый после Неймара, Лионеля Месси, и Криштиану Роналдо. С одной стороны, это хорошо. Ибрагимович говорит, что он лучше всех. Это самоуверенность. Ты уверен в себе всегда. Это тоже какая-то мотивация.

– Как на эти шутки реагировали?

– Все шутили над этим. Сергей Матвейчик, Александр Сачивко, Андрей Климович. Неделю точно «подтравливали» с этим, – сказал Громыко.

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Белорусский полузащитник тульского «Арсенала» Валерий Громыко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» вспомнил о своей игре за солигорский «Шахтер».
 
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