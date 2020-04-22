Прокатись и сделай селфи!

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня весь мир знает, что во время пандемии запрещено массовое скопление людей. В связи, с чем многие полюбившиеся спортивные мероприятия невозможно провести в обычном формате. Но в тоже время индивидуальные занятия физическими упражнениями, в том числе и велопрогулки на свежем воздухе или «покатушки» вместе с семьей – это уникальная возможность получить заряд бодрости, приобщиться к здоровому образу жизни.

Учитывая данную ситуацию, Управление спорта и туризма с 25 апреля по 24 мая 2020 года предлагает поучаствовать в акции «ЗаРовар». Для чего необходимо сделать селфи (фото) в момент велопрогулки, зафиксировать свой GPS-трек и поделиться своими впечатлениями в социальных сетях Instagram и Facebook с хештегом #ZaRovar. Наиболее активные участники акции будут награждены специальными призами.

Жюри, в состав которого включены представители Управления спорта и туризма, спортивных организаций, спортивной общественности, оценит оригинальность информации и активность участников.

Приветствуются снимки, которые подчеркивают уникальность белорусской природы, культурное и историческое наследие, архитектуру родного города, а также сюжеты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, направленные на борьбу с наркоманией, курением и алкоголизмом и т.д.

Описание сюжета – важная составляющая всей акции. Необходимо коротко передать эмоции, которые смогут привлечь наибольшее число людей к занятиям физической культурой и спортом, обратить внимание на воспитание патриотизма, любовь к своей малой родине и т.д.

Условия конкурса не имеют границ. Главное – это фантазия участников. А жюри выберет лучшие фото в нескольких номинациях, например, таких как: «самый оригинальный», «самый патриотический», «самый эстетический» и т.д. Во время проведения акции жюри может учредить специальные призы для наиболее интересных сюжетов и оценить активность участников и по другим составляющим.

Материалы на конкурс следует присылать по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием фамилии, имени, отчества автора (полностью), домашнего почтового адреса (либо электронного адреса), контактного телефона.