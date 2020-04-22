ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хачериди может быть оштрафован на половину зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц («Футбол 24»)

22.04.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

За полученную красную карточку в матче против «Витебска» «Динамо» Брест может лишить защитника Евгения Хачериди половины зарплаты, сообщает «Футбол 24». 

По информации издания, футболист зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц. Также 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, Кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков.

В общем, игрок может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.

Перед подписанием контракта брестский клуб изучал все этапы карьеры украинца, который известен своим несдержанным характером, неоднократно получая красные карточки. Именно поэтому «Динамо» прописало в контракте и штрафы за недисциплинированное поведение.

Пока решение о наказании Хачериди не принято.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За полученную красную карточку в матче против «Витебска» «Динамо» Брест может лишить защитника Евгения Хачериди половины зарплаты, сообщает «Футбол 24».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вадим Евсеев: «Гуренко брал в Жодино, чтобы заставить бегать молодых. В итоге пробегал больше них. Тогда уровень чемпионата был повыше»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика