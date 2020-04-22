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Хачериди может быть оштрафован на половину зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц («Футбол 24»)
22.04.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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По информации издания, футболист зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц. Также 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, Кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков.
В общем, игрок может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.
Перед подписанием контракта брестский клуб изучал все этапы карьеры украинца, который известен своим несдержанным характером, неоднократно получая красные карточки. Именно поэтому
Пока решение о наказании Хачериди не принято.
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!
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Хачериди может быть оштрафован на половину зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц («Футбол 24»)
За полученную красную карточку в матче против «Витебска» «Динамо» Брест может лишить защитника Евгения Хачериди половины зарплаты, сообщает «Футбол 24».
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